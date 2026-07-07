Al príncipe Harry le amargan (todavía más) su regreso a Reino Unido: pierde su millonario juicio contra 'Daily Mail'

El príncipe Harry llegó a Reino Unido con esperanza e ilusión, pero poco le ha durado. Aunque declaró que estaba encantado de volver a pisar el país en el que nació y donde ha vivido casi toda su vida, horas después de comenzar su viaje se ha llevado un buen varapalo al haber perdido el juicio contra Associated Newspapers Ltd, empresa editora de Daily Mail.

El duque de Sussex ha tenido que poner su mejor cara en el primero de los actos para promocionar los Invictus Games de Birmingham 2027, que es el motivo que le llevó a Inglaterra.

El príncipe Harry a su llegada al acto 'Invictus Games Foundation Conversation: From Policy to Practice' en Londres Stefan Rousseau/PA Images via Getty Images

Entonces ya fue informado de que la justicia había fallado en su contra y que había perdido su demanda por violación de la privacidad con la que esperaba sacar 50 millones de libras a la editora de Daily Mail, enemiga de los Sussex.

Como indica The Telegraph, el juez Nicklin ha dictado una sentencia en la que todas las demandas del hijo de Carlos III contra Associated Newspapers Ltd han sido desestimadas, un auténtico vaparalo para Harry, pero también para Elton John, Liz Hurley o la baronesa Lawrence, que también habían acudido a la Justicia para protegerse del citado medio, a quien acusaban de pirateo telefónico y falsificación de historiales médicos privados.

El príncipe Harry llegando a un juicio en Londres EFE

"Los demandantes no lograron probar sus alegaciones de recopilación ilegal de información. La sospecha, incluso cuando es comprensible, no era suficiente", señala el tribunal, que ha rechazado el argumento de Harry de que la información se había obtenido ilegalmente porque era privada y el editor no podía explicar de qué manera la había conseguido.

Mientras Associated Newspapers está encantada y califica el fallo como una victoria aplastante para la libertad de prensa, falta por conocer qué va a hacer el príncipe Harry, que todavía puede recurrir al Tribunal de Apelación, aunque en ese sentido, el juez Nicklin ha determinado que hasta después de que se determinen las costas procesales, lo que ocurrirá los días 29 y 30 de julio de 2026, los demandantes no pueden mover ficha.

El príncipe Harry en uno de los encuentros de la Fundación Invictus. GC Images

El príncipe Harry, que sí logro que los editores de News of the World, The Sun y el Mirror admitieran sus irregularidades, se ha quedado con las ganas de que una de las bestias negras contra él y sobre todo contra su mujer, Meghan Markle, sigan el mismo camino.

Una mala noticia que se une a una enorme polémica

A esto se une la polémica generada por este viaje a Reino Unido que iba a servir para acercar posturas entre Carlos III y los Sussex, y sobre todo para que el rey volviera a abrazar a sus nietos Archie y Lilibet después de cuatro años sin tenerles delante.

Pero la negativa del Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y Personas de Especial Relevancia de proporcionar seguridad al duque de Sussex y a su familia durante su estancia en Reino Unido y la retirada de la invitación de la casa real británica a Harry para que pernoctara en Buckingham Palace ha generado más tensión.

Carlos III y el príncipe Harry en abril de 2019. Samir Hussein/WireImage

Si bien la institución ofreció como excusa que el duque de Sussex dijo primero que no, y después que sí, cuando ya era tarde, parece que la citada sentencia fue lo que provocó que Buckingham cambiara de idea ante el temor de que se comprometiera la posición constitucional del rey al ocurrir mientras estaba 'bajo su techo'.

Así, el viaje de Harry va a estar marcado por una dolorosa derrota judicial y otra oportunidad perdida de acercarse a su padre. Porque de un reencuentro entre hermanos, ni hablamos.