Actualidad, ciencia, música, true crime y literatura: así es la programación de verano de la SER

El regreso de Xavier Sardà, un concurso semanal de cómicos y un programa sobre la ciencia de la longevidad marcan la programación de verano de la Cadena SER, la emisora líder en España, que renueva su parrilla para julio y agosto con nuevos formatos de humor, actualidad y divulgación.

Los relevos estivales en los programas diarios comenzaron el lunes 6 de julio con la incorporación de Pedro Blanco a 'Hoy por Hoy'. A partir del día 13, Javier Liébana conducirá 'Hora 14', Marta del Vado e Iñaki de la Torre se pondrán al frente de 'La Ventana' y Pablo Tallón dirigirá 'Hora 25'. En las madrugadas, Laura Piñero liderará 'El Faro' y Adriana Mourelos hará lo propio con 'Si Amanece'.

Los fines de semana, Lourdes Lancho capitaneará 'A Vivir' y Almudena Lopesino presentará 'Hora 14 Fin de Semana'. En el área de Deportes, Francisco José Delgado seguirá al frente de 'SER Deportivos', Toni López se encargará de 'Hora 25 Deportes' y Álvaro Benito y Yago de Vega comandarán 'El Larguero'.

Sardà y Frank Blanco, cara a cara con los famosos



La gran novedad del verano llega los domingos a las 19:00 horas. Xavier Sardà regresa a la Cadena SER acompañado de Frank Blanco para presentar 'A La Cara', un formato en el que un personaje conocido se enfrenta, sin filtros, a todo lo que se dice de él en medios y redes sociales: podrá explicarlo, matizarlo o simplemente encajarlo. Familiares, amigos y compañeros irrumpirán por sorpresa en cada entrega para completar el retrato.

A la cara, nuevo formato de Xavier Sardá y Frank Blanco en la Cadena Ser Cadena SER

La emisora recupera además el concurso como formato, en clave de humor. Desde el sábado 18 de julio, Virginia Riezu y Miguel Anómalo reunirán en 'La Concursación' a tres cómicos que competirán por demostrar quién sabe más de la actualidad de los últimos siete días. El premio es lo de menos; las risas, lo de más.

Vivir más años y desconectar de la pantalla



La divulgación tendrá dos citas nuevas. Los domingos a las 18:30 horas, Pere Estupinyà explorará los desafíos de la longevidad humana en 'Vivir 100 Años', junto a expertos internacionales en envejecimiento como María Mittelbrunn, Álvaro Pascual-Leone o Valentín Fuster. Por el programa pasarán también nombres de la cultura, la política y el deporte como Rosa Montero, Víctor Manuel, Manuela Carmena, Miguel Rellán, Carlos Soria o Antonio Garrigues Walker, para contar cómo afrontan una madurez activa y plenamente conectada con el presente.

En 'Cero Likes', las periodistas Marisol Rojas y Emma Vallespinós analizarán cómo la hiperconexión y la inteligencia artificial están transformando la atención, los vínculos personales y la relación con el entorno, y por qué el optimismo digital inicial ha dejado ver también sus efectos menos visibles.

El true crime llega con 'Sucedió Aquí', donde Manu Tomillo, con la colaboración de equipos de periodistas de la red de emisoras de la SER, investigará crímenes que marcaron al país, como la desaparición de Elisa Abruñedo en Cabanas (A Coruña) o el doble asesinato cometido por Sergio Morate en Cuenca.

Historia, literatura y música para el fin de semana



Eva Cruz y Jaime García Cantero volverán un verano más a trazar los perfiles de los tecnomagnates que dominan el mundo en 'Cibermillonarios'. Antonio Martínez Asensio acercará la vida de autores como Emilia Pardo Bazán, Camilo José Cela, Gabriela Mistral o Juan Ramón Jiménez en 'Un Autor en Una Hora', y James Rhodes conversará con Juan Luis Arsuaga, Tamar Novas o Yerai Cortés en las nuevas entregas de 'En Clave de Rhodes'.

David Botello y Esther Sánchez recorrerán los veranos de personajes históricos en 'Historia en Ruta', mientras que Ara Malikian, Nieves Concostrina o José Mercé rememorarán sus infancias con Ángeles Oliva en 'Por El Principio'. La banda sonora del verano correrá a cargo de Alfonso Cardenal en 'Sofá Sonoro', con duetos memorables, joyas brasileñas y jazz del siglo XXI. 'El Cine en la SER', con Elio Castro, se mantiene como la cita del fin de semana para los amantes del cine y las series, que además podrán disfrutar de los clásicos con Antonio Martínez en 'Sucedió Una Noche Colección'.

En agosto, 'La Ventana' concluirá una hora antes de lo habitual para dar paso, desde las 19:00 horas, a espacios como 'Cualquier Tiempo Pasado Fue Anterior', de Nieves Concostrina, o 'Y tú qué miras', de Mariola Cubells.