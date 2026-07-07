Garzón, sobre la decisión de no dejar a Begoña Gómez ir la cumbre de la OTAN: "No hay una sola razón jurídicamente aceptable y creíble de que la mujer se vaya a fugar a través de Turquía" 

Baltasar Garzón ha estado en Mañaneros, el programa de Javier Ruiz en TVE, para analizar la decisión del juez Antonio Viejo de no permitir a Begoña Gómez ir a la cumbre de la OTAN en Turquía pero sí a la graduación de su hija en Londres.

Viejo es el juez sustituto de Juan Carlos Peinado, que se ha ido de vacaciones sin haber resuelto la cuestión, algo que ha criticado el exjuez Garzón en el programa matutino de la cadena pública.

"Es difícil entender la resolución. No hay ninguna causa que justifique realmente la distinción entre la cooperación judicial entre Gran Bretaña y Turquía con respecto de España", ha afirmado Garzón.

Tras una respuesta muy técnica, Javier Ruiz le ha preguntado por su opinión "a porta gayola" porque "nadie en el mundo jurídico está entendiendo que le permitas ir a un sitio pero que le niegues ir a otro".

¿Jurídico o político?

"Señor Garzón, ¿esto es jurídico o es político? ¿Esto es ensañamiento porque es la mujer del presidente del Gobierno?", ha dicho directamente el presentador, esperando una respuesta más mundana.

"Si analizamos los antecedentes inmediatos, que el juez se va de vacaciones cuando parece absurdo, sin resolver este tema sabiendo cómo es este tema. El sustituto está de vacaciones y el que le sustituye no ha entrado ni puede entrar ni tiene tiempo para entrar en el contenido del procedimiento", ha admitido el exmagistrado.

Ha defendido Garzón que el juez sustituto ha dado "por inercia" esta solución intentando contentar a unos y a otros pero que "no satisface a nadie": "Desde luego no satisface a la justicia porque no hay una sola razón jurídicamente aceptable y creíble de que la mujer del presidente del Gobierno se vaya a fugar a través de Turquía, ¿lo va a hacer a través del Kurdistán, de Irak, de Irán, de Afganistán o de Armenia o de Nagorno Karabaj"".