La Justicia reabre la causa a tres mossos por ayudar a huir a Puigdemont

La Audiencia de Barcelona ha dejado a un paso de juicio a los tres mossos d'esquadra investigados por colaborar en la huida del expresidente catalán Carles Puigdemont tras su fugaz regreso a Barcelona en 2024, ante los indicios de que omitieron su deber de perseguir delitos.

En un auto, al que ha tenido acceso EFE, el tribunal estima el recurso de la Fiscalía y revoca el auto en el que una jueza de instrucción archivó la causa contra los tres agentes investigados, tras concluir que no tenían la obligación de detener a Puigdemont porque no estaban de servicio.