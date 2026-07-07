"Más ataque, más fútbol, más pasión": la receta de la afición española para el España-Bélgica

España ya está en cuartos de final tras imponerse por 0-1 a Portugal con un agónico gol de Mikel Merino en el tiempo de descuento. El conjunto de Luis de la Fuente firmó un partido muy serio en defensa, volvió a dejar su portería a cero y eliminó a Portugal que se despidió del torneo con un emocionado Cristiano Ronaldo que dijo adiós para siempre a esta competición.

Pero la alegría de España ayer es la preocupación de hoy ya que todo el mundo ya está concentrado y con la vista puesta en el próximo partido, este viernes 10 de julio frente a Bélgica. Como siempre, desde El HuffPost queremos saber la opinión de nuestros lectores y os hemos preguntamos qué cambiaríais de cara al siguiente encuentro.

Más fútbol, más pasión

Aunque ha habido opiniones de todo tipo, las respuestas reflejan un respaldo mayoritario al equipo, aunque también dejan varias sugerencias para mejorar. La petición más recurrente pasa por dar mayor velocidad al juego, como dice Javier: "Más velocidad de circulación de la pelota, más riesgo, más desborde, más pasión".

Además, varios lectores son críticos con la actitud del equipo consideran que España debe espabilar: "Más viveza y rapidez, además de mucha mayor concentración a la hora de hacer un pase, para no perder el balón de forma tan torpe". También opinan que hay que asumir más riesgos en ataque y buscar un fútbol más vertical. "Más ataque, más fútbol", como comenta John.

Aficionados de España dentro del estadio antes del partido. REUTERS/Hannah Mckay REUTERS

Lo que hay que cambiar

A pesar de que la opción más repetida fue no cambiar nada, y la mayoría están convencidos de que el planteamiento que permitió eliminar a Portugal debe mantenerse, también hubo quienes creen que hay margen de mejora. Muchos hicieron numerosas referencias a la profundidad por las bandas, una mayor presencia ofensiva y más capacidad de desborde para generar ocasiones ante un rival que previsiblemente exigirá un partido diferente al disputado frente a Portugal.

En el apartado de nombres propios, algunos aficionados apostarían por cambios puntuales en el once. Entre las propuestas aparece la de Javier que "hubiera hecho cambios antes, Ferran es muy buen revulsivo". Otra es la de Juan que apuesta por el regreso de Nico Williams si está disponible "ya que su velocidad es determinante, aunque Baena está genial", señala. Otros incluso plantean modificaciones en defensa, aunque estas opiniones fueron claramente minoritarias.

Las valoraciones sobre el encuentro ante Portugal también muestran un amplio consenso. Muchos lectores califican el choque como un "partidazo" desde el punto de vista defensivo y destacan la solidez mostrada por la selección. Otros, en cambio, lo describen como un partido de enorme tensión, emocionante por lo que había en juego, pero con menos brillo ofensivo del esperado.

En cualquier caso, la sensación general entre los participantes es optimista. La clasificación para cuartos refuerza la confianza en el trabajo de Luis de la Fuente y la mayoría considera que España debe mantener su identidad, introduciendo únicamente pequeños ajustes para afrontar con garantías el duelo del viernes ante Bélgica.