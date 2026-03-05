La revista 'Time Out' elige un cine español entre los 10 mejores del mundo

En un momento en el que el streaming copa prácticamente toda la industria audiovisual y las salas de cine no viven su mejor momento y que solo en España en 2024 se produjeron 39 cierres en un año, la revista Time Out ha querido poner en valor estos espacios de proyección.

Lo ha hecho realizando un listado de los 100 mejores cines del mundo a raíz de las opiniones de sus expertos locales en la que un cine español ha logrado colarse en el top 10. Se trata del cine Doré, una de las salas más históricas de Madrid que data de 1923 y que ha sobrevivido incluso a la Guerra Civil con su peculiar fachada Art Decó, que ocupa el séptimo puesto. En su inicio tomó la estructura del palacio construido en 1912, tenía capacidad para 1.250 espectadores y estaba compuesto de planta baja y dos pisos, jardín y salón fumador.

Ubicado en el barrio de Lavapiés, concretamente en la calle Santa Isabel junto al mercado de Antón Martín, el cine Doré es la actual sede de la Fimoteca Española y en él se proyectan especiales dedicados a cineastas, actores y productores tanto nacionales como internacionales. Por ejemplo, este mes de marzo tiene lugar un ciclo en homenaje al centenario de nacimiento del actor Francisco Rabal.

Nació como un cine de barrio que se conocía popularmente como "Palacio de las pipas" por la costumbre de comer pipas de girasol durante las proyecciones. Sin embargo, tuvo que cerrar sus puertas en 1963 por el declive económico de la zona.

Dos décadas después, fue adquirido por el Ayuntamiento de Madrid para ser restaurado y pasar a ser la sede de la Filmoteca en 1989. En estas intervenciones se conservaron especialmente elementos arquitectónicos y decorativos del antiguo edificio y se añadió una segunda sala en su parte inferior, una terraza para las sesiones de verano y se habilitaron una cafetería y una librería en el hall principal.

Además de este cine madrileño, el top 10 de Mejores cines del mundo de Time Out queda así:

TCL Chinese Theatre (Los Ángeles, EEUU). The Stella Cinema Rathmines (Dublín, Irlanda). Film Forum (Nueva York, EEUU). BFI Southbank (Londres, Reino Unido). New Beverly Cinema (Los Ángeles, EEUU). Koninklijk Theater Tuschinski (Ámsterdam, Países Bajos). Cine Doré (Madrid, España). Prince Charles Cinema (Londres, Reino Unido). Music Box Theatre (Chicago, EEUU). Cineteca Nacional de México (Ciudad de México, México).

La Cineteca de Madrid y los cines Embajadores, las otras dos salas españolas

El cine Doré no es el único que ha logrado colarse en este listado. Aunque un poco más abajo, se ubican otros dos cines también de la capital: la Cineteca de Madrid, ubicada en el espacio de Matadero, y los cines Embajadores.

La Cineteca de Madrid se ubica en el 34º puesto de este ranking y en la revista destacan su programación documental y de no-ficción, pero también la estética industrial de sus salas, especialmente la sala Rafael Azcona con "mangueras de riego, que funcionan como elemento luminiscente que alimenta de luz los techos de las salas y del archivo".

Por su parte, los cines Embajadores se encuentran en el puesto 84, destacan especialmente por ser los más recientes de la capital y en la publicación resaltan el "cariño con el que se escogen las películas en cartel hasta el mimo con el que se programan los eventos, pasando por detalles como esos cuadros con afiches de películas colgados en las paredes de los baños".