En Italia ven lo que España está haciendo con EEUU y hablan de Pedro Sánchez de unas formas que escocerán a algunos
En Italia ven lo que España está haciendo con EEUU y hablan de Pedro Sánchez de unas formas que escocerán a algunos

Recuerdan a Zapatero para explicar qué está pasando allí. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El periódico italiano La Repubblica, el más importante de Italia, ha dedicado un amplio artículo a analizar cómo los líderes de la izquierda en España, desde Pedro Sánchez a José Luis Rodríguez Zapatero, provocan tradicionalmente la admiración de ese espectro político en aquel país. 

El artículo empieza con una llamativa referencia futbolística. El diario italiano cita nombres como Ancelotti, Capello o Sacchi para mostrar que, en el fútbol, España a menudo ha buscado a italianos como entrenadores: "Sin embargo, en política siempre ocurre lo contrario, tanto que 'la izquierda debe empezar de nuevo desde...', seguido del nombre del líder español de turno, se ha convertido en un eslogan en redes sociales". 

Ahora, dice La Repubblica, le toca el turno a Sánchez con "su no a la guerra": "Incluso Beppe Grillo lo afirma, reapareciendo con una publicación que elogia el 'épico sentido común' de Sánchez y un fotomontaje que superpone su rostro al del español".

"En el lado bueno de la historia"

También recoge las palabras de Annalisa Corrado, del Partido Demócrata: "Las amenazas de embargo de Trump contra España confirman que Sánchez ha elegido estar del lado correcto de la historia". Y subraya que en buena parte del espectro político, "desde el Movimiento Cinco Estrellas hasta el Partido Demócrata y el Partido Socialista Italiano, la sanchezmanía ha comenzado".

"Llegados a este punto, debemos dar un paso atrás y reconocer que esta inclinación hacia Madrid siempre ha sido una característica de la izquierda italiana; no es un fenómeno nuevo. ¿Acaso hemos olvidado al 'líder amable', al líder 'Bambi', al 'ojiverde' José Luis Zapatero? De 2004 a 2008, durante la era de Berlusconi, fue el faro de la izquierda italiana; nosotros éramos 'todos Zapateros", dice el artículo. 

"Política clara y decisiones contundentes"

"Allí también, la chispa se encendió con la guerra cuando, nada más entrar en el Palacio de la Moncloa, el primer ministro apareció en televisión para decir algo simple: 'He ordenado al ministro de Defensa que retire el contingente español de Irak". Punto final, sin rodeos, sin los malabarismos verbales que suelen emplear los secretarios del Partido Demócrata", prosigue.

La clave, según se explica, es "una política clara, hecha de decisiones contundentes": "España es uno de los primeros países del mundo en legalizar el matrimonio igualitario, el primero en aprobar una ley contra la violencia de género, el primero en reconocer la reasignación de género en los documentos de identidad. Pero incluso a nivel social, la situación es de izquierdas: se sube el salario mínimo, se introduce la renta básica y se instaura un impuesto solidario a los multimillonarios". 

"No pasa un día sin que la izquierda italiana diga "¡Guau!", resume La Repubblica. 

