España envía la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre tras el ataque contra una base británica
España envía la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre tras el ataque contra una base británica

Se encontraba en el Báltico y ahora se desplazará inmediatamente a la isla mediterránea. Se suma así al portaaviones Charles de Gaulle y con ello, el Gobierno español quiere demostrar su "compromiso con la defensa de la UE y su frontera oriental".

Javier Hernández
Fragata española Cristóbal Colón
Fragata española Cristóbal Colón

El Gobierno de España ha confirmado que la fragata 'Cristóbal Colón' se encuentra ya en dirección a Chipre, donde se unirá al portaaviones francés 'Charles de Gaulle', a otros navíos de la Armada griega y al destructor y helicópteros de la Armada británica. El anuncio del envío de esta fragata ha sido confirmado por el Ministerio de Defensa en un comunicado. 

Este despliegue por parte de varias potencias europeas responde al ataque sufrido por la base británica en Chipre el pasado lunes como consecuencia de la guerra desatada en Oriente Medio a consecuencia de los ataques de EEUU e Israel del pasado viernes.

Según informó el Gobierno, la 'Cristóbal Colón' dejó las aguas del Báltico, donde estuvo realizando labores de escolta, protección y adiestramiento junto al Grupo Naval del Charles de Gaulle desde el día 3 de marzo, y estiman que el día 10 estén ya en las aguas de Creta.

También saldrá brevemente al mar el buque de aprovisionamiento 'Cantabria' para suministrar combustible y prestar apoyo logístico durante el tránsito del Grupo Naval por el Golfo de Cádiz.

Con este despliegue, España quiere demostrar su "compromiso con la defensa de la Unión Europea y su frontera oriental", tal y como reza el comunicado del Ministerio de Defensa español.

En el mismo escrito, se especifica también que la 'Cristóbal Colón' es la "fragata tecnológicamente más avanzada" y es también la de mayor tamaño, con 146 metros de eslora, una velocidad máxima de 28 nudos (51,8 km/h) y una capacidad para desplazar más de 6.300 toneladas. Además, cuenta con una autonomía de 4.500 millas a una velocidad de 18 nudos.

Su misión en el Mediterráneo será ofrecer protección y defensa aérea, complementando de esta forma las capacidades de la batería 'Patriot' desplegada en Turquía. También estará en lista para prestar apoyo a cualquier evacuación de personal civil que pudiera resultar afectado por el conflicto.

Dudas sobre el dron que atacó la base británica

Aunque en un primer momento -incluso días después del ataque-, la teoría con más fuerza era que había sido Irán el país responsable del ataque contra la base británica en la isla mediterránea, durante la mañana de este jueves, Sky News, citando al Ministerio de Defensa británico ha asegurado que el "dron tipo Shahed' que atacó una base de la RAF en Chipre no fue lanzado desde Irán, dice un portavoz del Ministerio de Defensa", aunque por el momento esta información no ha sido posible cotejarla de otra manera.

Lo que sí parece claro es que el dron era de fabricación iraní, lo que involucró directamente al régimen de Teherán en este ataque, que se produjo en el contexto de diversos bombardeos y ofensivas por parte de Irán contra bases estadounidenses en países como Emiratos, Arabia Saudí o Catar.

