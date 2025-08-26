La triste carta de despedida de Dani Martín a Verónica Echegui: "Ojalá jamás hubiera tenido que escribir esto"

El mundo del cine sigue llorando la pérdida de Verónica Echegui. La actriz, de 42 años, falleció este domingo a causa de un cáncer tras varios días ingresada en el Hospital 12 de Octubre. Tras conocerse la noticia, la familia ha querido despedirla en la intimidad, pero ha habilitado una capilla ardiente en el Tanatorio de la Paz a la que este lunes acudieron numerosos rostros de la industria del cine como Paco León, Vicky Luengo o Sara Sálamo.

Otros muchos se han despedido de ella a través de redes sociales, siendo una de las más emotivas la de Dani Martín en Instagram. El cantante protagonizó junto a ella la que fue la primera película de Echegui Yo soy la Juani, de Bigas Luna, donde encarnaba al Jonah, el novio controlador de la Juani, amante del tuning y que la ataba a la vida en el barrio.

"La Vero era la Penélope de Jamón jamón, a Rosalía de ‘Saoko, papi, saoko’, la artista más pura de todas las artistas, la Lola flores del tuning, la perseguidora de sueños, la José Tomás del amor, un ciclón, una tormenta y una cala de Menorca en abril. La Vero era mucha Vero", ha comenzado diciendo el exvocalista de El Canto del Loco en su post con una imagen de la cinta.

Además de la influencia que tuvo su personaje en la cultura popular, Martín ha destacado lo que aprendió de ella durante el rodaje. "A mí me enseñó, me respetó, me regaló amor de compañera", ha recordado el cantante. "Yo aprendí, recibí y seguimos adelante cuando salimos del polígono, cada uno por nuestro lado, pero siempre conectados por esa locura que nos movía que se llama estar vivos", ha señalado.

El cantante ha revelado que hacía tiempo que no la veía, hasta esta mañana tras conocer su fallecimiento. "No sabía que hoy nos encontraríamos, así es esta vida, que no es nuestra. Ojalá no haberte visto hoy, que Bigas siguiera también aquí y habernos ido a comer con él a su huerta ajos, aceite, hortalizas, su vino tan rico y brindar por todo lo que nos quedara por hacer. Pero esta cosa tan caprichosa y preciosa que llamamos vida no lo ha preparado así", ha continuado.

"Eres única, inolvidable, terremoto, belleza, intensa, energética. Hoy también estabas preciosa, así eres tú, La Vero. Mujer gigante que me regaló tanto. Mujer libre, anárquica y hermosa", ha alabado a la actriz, que contaba con más de 20 años de carrera como actriz y directora.

"Ojalá jamás hubiera tenido que escribir esto. La Vero, nuestra Vero (retiro lo de nuestra, ella era suya y a veces un ratito de los suyos), vuela libre, como siempre lo has hecho. Salúdame por ahí a alguna y alguno que hace tiempo no veo. Te quiero, Eche", ha concluido el cantante.

Al final de su post, Martín ha querido citar una de las canciones de la banda sonora de la cinta de Luna, Como un mar eterno de Hannah: "Como en un mar eterno quiero ser yo libre amor para que cuando cante llegar a tu corazón".