Verónica Echegui, de 'Yo soy la Juani' a convertirse en voz frente al acoso machista

Este lunes se ha conocido la noticia de la muerte de la actriz Verónica Echegui a los 42 años. Tal y como han confirmado medios como El País y El Mundo, la actriz nominada al Goya a Mejor actriz revelación por Yo soy la Juani, de Bigas Luna ha fallecido este domingo por una enfermedad tras haber permanecido unos días ingresada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid.

La noticia ha dejado en shock a la industria del cine español, donde Echegui contaba con cerca de 20 años de trayectoria como actriz e incluso había dirigido el cortometraje Totem Loba, con el que se alzó a Mejor cortometraje de ficción en los premios Goya de 2019.

Aunque ya se había subido a las tablas del teatro, Echegui se dio a conocer al gran público de la mano de Bigas Lunas en Yo soy la Juani, en la que daba vida a una chica de barrio que decidía dejarlo todo atrás para triunfar en el mundo del cine, incluyendo la relación con su novio, controlador y posesivo, al que daba vida Dani Martín.

Su interpretación la hizo lograr la nominación al Goya a Mejor actriz revelación y a que se le abrieran las puertas a numerosos proyectos como El patio de mi cárcel, de Juana Macías, o Katmandú, de Icíar Bollaín, que le valieron otras dos nominaciones al Goya a Mejor actriz. Desde su posición, Echegui no se ha callado ante el machismo en la industria del cine y ha denunciado en más de una ocasión, bien a través de sus proyectos o de diversas entrevistas, el acoso sexual y la discriminación que se vive en el sector.

En 2018, tras el inicio del movimiento del MeToo en Estados Unidos, Echegui denunció un caso de acoso que vivió en un rodaje en sus propias carnes. "Cuando estaba en mi tercera peli, un productor en un bar me tocó el culo delante de todos", reveló la actriz a La Voz de Galicia. "Yo le grité y le puse a caldo. Le dije: 'Eres un cerdo'. Él se puso colorado y no volvió a decirme nada. Se le quitaron las ganas de todo, incluso hasta de mirarme a los ojos durante el resto del rodaje", recordó.

También denunció otro caso de acoso sexual en 2020 en una entrevista con Icon, en este caso por parte de un compañero de rodaje cuando este decidió olerle sus partes íntimas. "Según cortaron, me fui a hablar con el director. Le dije: ‘O le dices a este señor que no me huela la vagina mientras rodamos o te aseguro que le pego una patada’. El director lo apartó, habló con él y no hubo más problema. Es una situación de mucha vulnerabilidad para la actriz y yo no debería haber sido la encargada de solucionarlo", señaló la intérprete, que llegó a denunciar en directo en sus redes sociales casos de acoso que había vivido por parte de hombres por la calle. "En mi vida personal, he sufrido mucho acoso, es constante, repugnante y asqueroso. Las mujeres vivimos con un temor continuo", recalcó en más de una ocasión.

La actriz reflexionó más de una vez sobre la importancia del físico en el mundo del cine, cómo se cuestiona a las mujeres según su físico y cómo estaba silenciado y normalizado el acoso en la industria.

"Antes se normalizaba. Se suponía además que tú tenías que tener cuidado y toda la responsabilidad se nos ponía a nosotras, respecto a decidir con quién te ibas", explicó la actriz en esa misma entrevista, en la que relató otro caso de acoso sexual, en esta ocasión por parte de un masajista en un hotel.

"Una vez pedí un masaje en un hotel y el masajista me plantó su pene duro en mi vagina. Le dije: '¿Cómo te llamas? No me vuelvas a poner el pene encima'. Se puso muy nervioso, me pidió perdón. Le dije: 'Si llega a ser otra chica que no tiene la capacidad de ponerte límites, tu habrías seguido, ¿no? ¿Cuántas veces has hecho esto?'. Su argumento era que por mi belleza era inevitable. Me decía que es que era tan guapa, que parecía una princesa. Hablé con la dirección del hotel y lo despidieron", relató.

La actriz también tuvo un papel en la serie Intimidad (Netflix), que abordaba la filtración de un vídeo sexual filmado sin su consentimiento de una influyente política vasca y que tenía reminiscencias de casos reales como los de la concejala del PSOE de Los Yébenes, Olvido Hormigos o la trabajadora de la fábrica de IVECO, donde daba vida a otra víctima de estas filtraciones.

El caso de Tótem Loba

Echegui elevó sus denuncias de acoso sexual en su propio corto, Totem Loba, con el que ganó el Goya a Mejor cortometraje de ficción en 2019 y que, tal y como, narra una experiencia que vivió cuando tenía 17 años. En el corto narra la historia de dos jóvenes, Estíbaliz y Raquel, que van al pueblo a vivir las fiestas. Sin embargo, cuando pasa la medianoche los hombres, vestidos de lobo, salen a la caza de las mujeres, una terrorífica tradición con una clara connotación machista.

"El terror que pasé fue inmenso. Estábamos en unas fiestas y de repente, me encontré con una realidad que no entendía", dijo Echegui en una entrevista con Radio 3 sobre su inspiración para la cinta, para la que también tomó el libro Mujeres que corren con lobos, de Clarisa Pinkola. "Me hacía muchas preguntas que necesitaban respuesta, entre ellas saber cómo posicionarme ante toda esa violencia", añadió entonces.

Con este proyecto, Echegui quería denunciar la "hipernormalización de la violencia de género". La actriz aseguró que para entender la situación fue fundamental escucharse a sí misma y salir de la normalización de estos comportamientos. "Para mí ha sido fundamental mostrar la importancia de que una, en este caso, se escuche a sí misma y que si hay algo que no te parece normal en la realidad, por mucho que la masa te diga que eso es normal, tienes que validar lo que sientes", declaró Echegui, quien reivindicó que "no hay peor tracción que la traición a una misma".

Su denuncia pública la llevó a lanzarle una pulla a Pedro Sánchez en plena gala de los Goya cuando, tras ganar el premio, le dijo: "Me encantaría Pedro Sánchez que lo vieses con tus hijas y tu mujer y después habláramos. De verdad, tómatelo en serio".