Lady Gaga ofrecerá un tercer concierto en Barcelona en octubre ante la "altísima demanda"

Lady Gaga ofrecerá un tercer concierto en su regreso a España, por lo que añade la fecha del 31 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona a los ya anunciados los días 28 y 29 dentro de su gira The Mayhem Ball, según ha informado la promotora Live Nation.

La artista, que ha ganado 14 premios Grammy, ha añadido esta nueva actuación en Barcelona debido a la "altísima demanda" de su nueva gira, que contará con fechas en Norteamérica, Europa y Reino Unido este año.

En este tour, Lady Gaga presentará su nuevo álbum, Mayhem, que recibió gran reconocimiento por parte de la crítica y los fans tras su lanzamiento y debutó en el puesto #1 del Billboard 200.

Así, la artista estadounidense volverá a España siete años después de su última visita a nuestro país, en enero de 2018, cuando ofreció dos conciertos también en el Palau Sant Jordi dentro de su gira Joanne World Tour.

Una gira que comienza en julio en Las Vegas

Tras sus conciertos como cabeza de cartel en Coachella 2025, sus residencias en estadios en Ciudad de México y Singapur, y su concierto gratuito en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Gaga dará inicio a la gira The Mayhem Ball el 16 de julio en Las Vegas, en el T-Mobile Arena.

Con múltiples noches en Seattle, Nueva York, Miami, Toronto, Chicago, Londres, Estocolmo, Milán, Barcelona o Berlín, entre otras, esta gira marca su primera serie de conciertos en Norteamérica, Europa y Reino Unido desde su gira Chromatica Ball Tour en 2022.

"Esta es mi primera gira en pabellones desde 2018", explicó Lady Gaga en un comunicado enviado a la prensa la semana pasada, cuando anunció la gira completa.

"Hay algo eléctrico en un estadio, y amo cada momento de esos shows. Pero con The Mayhem Ball, quería crear una experiencia diferente: algo más íntimo, más cercano, más conectado, que se preste al arte teatral en vivo que amo crear", añadió la artista.

Las cifras de Mayhem

En su primera semana, el disco Mayhem acumuló más de 240 millones de reproducciones a nivel global, marcando el mayor debut en streaming de Lady Gaga hasta la fecha.

También registró su mejor semana en ventas de vinilos, con 74.000 unidades vendidas en 14 ediciones coleccionables, algunas de las cuales incluían pistas exclusivas, como Kill for Love y Can't Stop the High.

Además, la edición digital del álbum también incluye los videoclips de Die With a Smile, Disease y Abracadabra.

La preventa para los tres conciertos de Barcelona ya ha comenzado a las 10.00 de esta mañana, mientras que la venta general de entradas empezará el día 3 de abril a las 12:00 horas, en Livenation.es y Ticketmaster, con un precio mínimo de 55 euros.