Lady Gaga salda su deuda en Brasil y hace historia ante 2,1 millones de personas en Copacabana

Lady Gaga ha hecho historia este sábado en Copacabana. 2,1 millones de personas, según la alcaldía de la ciudad brasileña, han sido testigos del concierto más multitudinario de la conocida como Mother Monster. Enmarcado en su gira The Mayhem Ball, la diva ha ofrecido un espectáculo gratuito en el que la extravagancia ha cobrado un gran protagonismo.

De esta manera, la neoyorquina ha logrado superar a Madonna, que logró reunir en mayo del pasado 2024 a un total de 1,6 millones de personas. Entonces, la reina del pop ya marcó un hito, superando en asistentes a los que, hasta entonces, tenían el récord de personas que habían logrado congregar en la playa brasileña, los Rolling Stones en 2006.

Bloody Mary ha sido la primera canción que ha tocado Gaga 13 años después de que ofreciera su último recital en tierras brasileñas. Lo ha hecho luciendo un atuendo de un tono rojo vibrante en un escenario de 1.260 metros cuadrados, según la agencia de noticias EFE, que ha precisado que evocaba a un teatro griego.

Tras ella, ha empezado tocar algunos de los temas de su último disco, Abracadabra. Entre tema y tema, ha tenido tiempo de dirigirse a su público. Ante la presencia de tanta gente, Gaga ha reconocido, recoge EFE, sentirse "honrada", "suertuda" y "orgullosa" de actuar una vez más en Brasil. Ha agradecido a sus little monsters haberla esperado "por más de diez años", así como haberla recibido "con los brazos abiertos" y "hacer historia" con ella.

Entre cambio de vestuario y detalles de la puesta en escena, la intérprete de Just Dance ha ido conjugando algunos de sus temas más recientes con los primeros, que la catapultaron al éxito del que sigue gozando tras alrededor de dos décadas de carrera que lleva la neoyorquina a sus espaldas.

Fue tras su gran himno Born This Way, que ha llegado la ganadora del Grammy y el Globo de Oro Shallow. La recta final la ha continuado con Vanish Into You y ha sido Bad Romance la que ha puesto el broche de oro a esta noche con la que Stefani Germanotta ha alcanzado un hito más.

Fuegos artificiales durante el concierto de Lady Gaga en Copacabana Getty Images

La prensa local ha recogido cuál fue el ambiente antes de que Lady Gaga arrasara en el escenario. Diario do Rio ha informado de que ya desde las primeras horas del día, que ha avanzado con "fuerte sol" y "cielos despejados", "cientos de miles de personas" se fueron acercando poco a poco a la playa. El mismo medio, además, ha informado de que hasta allí han acudido personas originarias de distintos puntos de Brasil. Los primeros en llegar, a modo de previa, contaron con un dj que fue amenizando la espera.

Asimismo, este concierto ha supuesto un flujo importante de turistas. Según Diario do Rio, las primeras estimaciones de alrededor de 240.000 personas que llegarían a la ciudad para ser testigos de este acontecimiento no tardó en superarse. La cifra que ha dado el rotativo es de 500.000 turistas, citando a Rodoviária Novo Rio y al Aeropuerto Internacional Tom Jobim (Galeão), que aterrizaron entre el 1 y el 3 de mayo.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.