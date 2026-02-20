Las novedades musicales del 'finde': Leire Martínez no baila tan sola

Imagen de archivo de Leire Martínez en abril de de2025 durante un concierto en Plaza de España, Madrid.

Con Leire Martínez llega uno de los estrenos discográficos españoles más esperados, en parte por el morbo de su intrahistoria, en parte por los buenos resultados de su debut con el sencillo 'Mi nombre', eso en una semana con novedades de Mumford & Sons y estrellas que llevaban mucho en silencio como Hilary Duff.

'Historias de aquella niña' (Sony), de Leire Martínez

A la que fuera voz de La Oreja de Van Gogh durante más de 17 años no le faltan amigos que la arropen en su primer trabajo en solitario tras su forzada salida de la banda, de Abraham Mateo a Andrés Suárez, pasando por los argentinos Miranda!; tampoco público, como lo demuestran sus inminentes conciertos con todo vendido.

'AMA' (Warner), de María Arnal

En sus años de dupla musical con Marcel Bagés, la barcelonesa se erigió como una de las artistas más reputadas. Por primera vez en solitario regresa con un disco muy personal, escrito como una carta a su prima fallecida, y muy ambicioso en el fondo y en las formas tras estudiar y estirar las bondades y límites de la IA.

'Prizefighter' (Universal), de Mumford & Sons

Ni transcurrido un año de su anterior LP, 'Rushmere' (2025), el sexto disco de estudio de la banda que volvió a poner el folk-rock de moda llega coproducido por el propio grupo junto a Aaron Dessner (The National) e incluye la participación de figuras como Hozier, Gracie Abrams y Chris Stapleton, entre otros.

'Future Quiet' (BMG), de Moby

Con un piano minimalista como eje de los catorce cortes que lo integran, este nuevo trabajo de uno de los músicos más respetados y vanguardistas de la electrónica pivota aquí en la tensión entre una modernidad hiperconectada y la necesidad humana profunda de quietud.

'Luck... or something' (Warner), de Hilary Duff

La otrora ídolo infantil gracias a su papel en la serie 'Lizzie McGuire', reconvertida después en cantante pop de éxito, llevaba más de una década retirada de la música y volcada sobre todo en su faceta familiar. De sus experiencias en ese tiempo surge este trabajo que define como "introspectivo y personal".

'Virtuzorrismo' (Virgin), de Nebulossa

El ya célebre dúo de electropop de Ondara (Alicante) publica su segundo disco de estudio, el primero de la era que abrieron con su victoria en Benidorm Fest 2024 y su posterior papel en Eurovisión con 'Zorra', con temas que han ido viendo la luz recientemente como 'Supersexy' y sorpresas como 'Vogue'.

'Miss Fatty Fairy' (ONErpm), de Lapili

El baile, a través del cruce de la tradición musical afrocaribeña con la electrónica, aparece como un pilar fundamental de este disco de la artista de Ciudad Real, en el que celebra la diversidad corporal y habla "de sanación y transformación de dentro hacia fuera y de no tener miedo a brillar tal y como se es".

'No lube so rude' (Kill Rock Stars), de Peaches

La canadiense Merrill Beth Nisker es otra artista que se ha hecho de rogar. Diez años después de su último LP aparece esta mezcla de electrónica, música de baile, punk y pop con texturas industriales en el que el cuerpo figura como instrumento de disfrute con un lenguaje mordaz y, a la vez, como herramienta de lucha política.

'Un millón de madrugadas' (Warner), de Despistaos

Con una ya larga lista de conciertos que arranca este 28 de febrero en La Sala del Movistar Arena de Madrid, el ya veterano proyecto musical nacido en Guadalajara cuenta una vez más con el productor Tato Latorre para vestir unas canciones que definen como una vuelta a su sonido rock más clásico.

'Kamikaze' (dotbeat!/Altafonte), de Agoraphobia

Como una respuesta a los locos ritmos actuales y su necesidad de experimentación, hacía seis años y medio que estas gallegas amantes del rock alternativo y el punk no entregaban un nuevo álbum en formato largo, el cual llega con la producción de Iago Lorenzo.

'Si tú supieras' (Acqustic), de Yarea

"Este disco nace de cosas oscuras que después de todo se han convertido en luz. O quizás algunas no. Ojalá os salve tanto como a mí", escribe la propia artista cartagenera pero de origen bilbaíno como presentación de sus diez nuevos cortes.

'Hoy todo es amor' (Calaverita), de Linze

La banda madrileña de 'rock n'roll' cuenta en la producción de este nuevo trabajo con Luis de Oleza y Carlos Sennacheribbo (Cora Yako), con temas como el más reciente 'Mar sin fondo', el más oscuro, con un enfoque casi 'grunge', para hablar sobre la desazón de una generación en busca de horizontes.

'Artifex Sui' (autoeditado), de Pilar Jurado

Llega acompañado de un libro en el que reflexiona sobre cómo se ha construido su carrera y su vida esta compositora, soprano y directora de orquesta, de ahí el título de este álbum, "artífice de sí misma", que ha sido concebido como una celebración de 30 años de creación para conjunto sinfónico.