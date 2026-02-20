El PP dice que no desvelará el expediente por acoso del alcalde de Móstoles horas después de asegurar que lo haría 

El vicesecretario de Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, colabora de forma habitual en el programa de Antena 3, Espejo Público. En su intervención de este viernes, ha realizado una patinada que ha tenido que ser rectificada instantes después por la propia formación tras asegurar que el próximo martes llevaría al programa el expediente por acoso de la exedil de Móstoles.

"Estaré encantado de mostrártelo", ha asegurado el diputado popular durante una discusión con otro parlamentario, en este caso del Partido Socialista.

Pese a ello, a escasas horas del anuncio de mostrar el documento, la dirección de los populares ha reculado tras asegurar que bajo ningún concepto hará público el escrito debido a que incumpliría los protocolos de la formación y sentaría un peligroso precedente dentro de sus filas.

"Los expedientes del Comité de Derechos y Garantías del partido no se pueden hacer públicos. En ningún caso el PP hará público un documento de esa naturaleza cumpliendo con la normativa interna del Comité de Derechos y Garantías", han asegurado fuentes de Génova al diario El País apelando también a que el error se ha producido por el "fragor del debate" durante la tertulia del programa en la que se encontraba Víctor Gutiérrez, del PSOE.

El caso desvelado por el periódico El País el pasado 4 de febrero sigue marcando la agenda pública y política. El Partido Popular, con Alfonso Serrano a la cabeza, ha justificado el escándalo asegurando que 'sólo' se trataba de "acoso laboral".

La concejala que presuntamente habría recibido el acoso denunció ambas cosas, tanto laboral como sexual, desde la entrada en el Ayuntamiento de Móstoles tras las elecciones autonómicas de 2023, donde con el rechazo al alcalde Manuel Bautista que le realizaba propuestas no deseadas, habría recibido después el aislamiento por parte del partido.

Ahora y con una nueva denuncia de acoso sexual, en esta ocasión contra el DAO de la Policía Nacional que ya ha sido cesado de su cargo (el de Móstoles sigue en la alcaldía), Jaime de los Santos ha asegurado en el programa de televisión que no se pueden equiparar los casos.

"Si el PSOE va a considerar que un caso de una violación de una policía nacional por un jefe directo que mandaba sobre toda la Policía es algo que se puede ensombrecer con otras cuestiones, lo llevan claro", ha dicho.

Además, también ha justificado la actuación de su partido afirmando que ha leído el expediente y "al PP le llega una denuncia de acoso laboral, que cuando llega al comité de garantías, ni siquiera la denunciante era ya una afiliada".