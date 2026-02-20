Confirmado por la Audiencia Nacional: el BBVA y su expresidente Francisco González irán a juicio por el caso Villarejo

Confirmado. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha anunciado el procesamiento de BBVA y de su expresidente Francisco González tras rechazar todos los recursos de apelación presentados, once en total, contra el auto presentado hace ya más de un año.

Ambos han sido procesados por la contratación de empresas vinculadas al excomisario José Manuel Villarejo para realizar diferentes encargos supuestamente ilegales entre 2004 y 2016. De esta forma, la Sala de lo Penal rechaza el argumento del banco, que aseguraba desconocer los hechos, y avala al instructor del caso que dijo que esto no era creíble.

El magistrado instructor del caso, Manuel García Castellón, ha propuesto que tanto ellos como otras 12 personas (entre las que hay varios mandos policiales y directivos de la entidad bancaria) sean juzgados por delitos de cohecho continuado, así como por descubrimiento y revelación de secretos para espiar a personalidades como políticos, periodistas y empresarios.

Tras este anuncio, se sentarán previsiblemente en el banquillo de acusados tanto la antigua cúpula del BBVA, como el exresponsable de Seguridad y antiguo comisario de policía, Julio Camacho (además de otros mandos policiales que están relacionados con Villarejo).

También están acusados en este caso el exconsejero delegado del banco Ángel Cano; el exdirector de gabinete de presidencia de BBVA, Joaquín Gortari; el exdirector de los servicios jurídicos de la entidad bancaria, Eduardo Arbizu; y el que fue director de riesgos del banco, Antonio Bejar.

La primera empresa del Ibex-35 que irá a juicio por Villarejo

Se trata de la primera empresa de la bolsa española que irá a juicio por el caso Villarejo, quien recibió más de 10 millones de euros entre 2004 y 2017, tal y como recoge el diario 'El País'. Sin embargo, no es la única que aparece en esta trama, ya que otras compañías como CaixaBank, Iberdrola o Repsol también se han visto salpicadas (aunque, por ahora, no han sido juzgadas por ello).