Las palabras de La Oreja de Van Gogh a Amaia Montero que dejan claro cómo es su relación y lo que esperan de ella en esta nueva etapa
Las palabras de La Oreja de Van Gogh a Amaia Montero que dejan claro cómo es su relación y lo que esperan de ella en esta nueva etapa

Los chicos de la banda donostiarra han dedicado unas palabras a la vocalista original, Amaia Montero, que ha vuelto a la que fue su casa.

Nueva imagen de La Oreja de Van Gogh, con Amaia Montero

Si hace unos nos dicen que veríamos esto, es posible que no pudiéramos creérnoslo. ¿Amaia Montero de vuelta a La Oreja de Van Gogh y de gira con ellos? Ahora todo el mundo dirá que lo veía venir, pero después de casi dos décadas en los que cada uno fue por su lado, tampoco es que se viera tan claro.

Al final ha pasado. Con Leire Martínez fuera de juego por decisión de los integrantes masculinos de la banda, un año más tarde entró en escena Amaia Montero. Hay gira para 2026, un tour intenso por buena parte de España, y además de ofrecer los éxitos de siempre podrán interpretar Todos Estamos Bailando La Misma Canción, el primer single de esta nueva etapa.

El regreso de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero, en TVE
  El regreso de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero, en TVE

Los donostiarras estrenaron el single en el programa La casa de la música con el que TVE despidió el año 2025. Al margen de la expectación por la nueva canción, llamó la atención el abrigo blanco de Amaia Montero, carne de meme absoluto que ella llevó tan bien que hizo comedia en su cuenta de Instagram.

Asimismo, unos días después sus compañeros de LODVG publicaron en Instagram una foto de Amaia con el abrigo blanco de marras al que añadieron un mensaje que deja bien claro lo que sienten por ella y lo que esperan de esta nueva etapa. ¿Hubo tiempos difíciles entre ellos? Es evidente que sí. ¿Hay un amor que lo cura todo y que es más fuerte que los desencuentros? Por supuesto.

Palabras que lo dicen todo

"Esta de aquí parece una chica normal, tirando a bajita, pero ahí dentro cabe un universo entero. Y esos dos ojitos de gata son en realidad un par de ventanas al lugar donde ocurre la magia: hay más melodías en esa cabeza que las que nadie pueda inventar en diez vidas", señaló la banda sobre su vocalista.

"Y si de verdad quieres sentir lo que es conectar con alguien al nivel más profundo y reírte sin darte cuenta, tienes que pasar un rato con ella. Debería de ser una asignatura obligatoria para todos en esta vida", añadieron los de San Sebastián.

"Cabezota como ella sola, eso también te digo, y con un carácter más complicado que verle la sombra al viento, tiene sin embargo un corazón gigante y de gominola. Retomamos el camino exactamente donde lo dejamos sin tener claro cuál es el destino, pero ¿sabes qué? Nos importa un comino mientras sea contigo. Te queremos mucho, Amaia Montero Saldias". Más claro no lo pueden decir.

Soy redactor de LIFE en El HuffPost España, esa sección siempre necesaria en la que mostramos otro lado de la vida más amable y los temas que quizás no lo son tanto, pero que deben estar en la agenda.

 

Sobre qué temas escribo

Me encargo de contarte todo sobre los royals, un mundo apasionante en el que hay mucho que explicar, descubrir y analizar. También sobre celebrities, viajes, gastronomía y temas de sociedad. No puedo olvidar mi pasión por la cultura en general y por los libros en particular. Por eso realizo de forma habitual entrevistas a autores, algunos de ellos muy conocidos y mediáticos y otros que no lo son tanto pero que también tienen mucho que contar y que ofrecer. Por supuesto no olvido las redes sociales. Siempre estoy pendiente sobre todo de los stories de Instagram para acercar el contenido del Huff. Y de vez en cuando me pongo delante de la cámara para hablar sobre qué está pasando en el mundo royal, porque ahí siempre ocurre algo que merece la pena contar.

 

Mi trayectoria

Nací en León, me crie en Oviedo y me trasladé a Madrid para estudiar periodismo. Desde niño tuve claro que lo mío era contar historias, que mi vocación y mi pasión era y es el periodismo. Formé parte del periódico de mi colegio, y a los 12 años escribí un pequeño libro que nunca ha visto la luz, así como otras historias detectivescas y cómicas, y tuve claro que nada me gustaba más que formar parte algún día de una redacción, así que cursé periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. En segundo de carrera debuté en el mundo profesional con unas prácticas en las que aprendí cómo funcionan los medios locales y una radio. Continué en ABC.es, Cuatro y CNN+, Europa Press y después llegó NOXVO, donde me contrataron para llevar desde su nacimiento un medio digital lifestyle llamado Bekia.

 

Durante mis 14 años en Bekia, me encargué de coordinar la web, escribir sobre realeza, hacer entrevistas a personas relevantes tanto nacionales como internacionales, algunas de ellas realizadas en Cuba, París, Berlín o Venecia, redactar temas de viajes y gastronomía y ponerme delante de la cámara no solo para las citadas entrevistas, sino para grabar vídeos sobre realeza en el programa Royals, con el que cosechamos un gran éxito en Youtube. Esa etapa finalizó en agosto de 2025, cuando me incorporé con muchas ganas e ilusión a la sección de LIFE del Huff Post, donde no solo he podido seguir realizando labores similares, sino que me ha permitido conocer otros ámbitos y crecer profesionalmente. Por cierto, coescribí una obra de teatro y no pierdo la esperanza de ponerme de una vez con la novela a la que tantas vueltas sigo dando.

 

 

