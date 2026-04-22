Laura Pausini se disculpa tras criticar a los que ocupan la primera fila de los conciertos: "Quizás me expliqué mal"

"En la primera fila pagan mucho, pero no saben las canciones". Con estas palabras interrumpió parte de su concierto el pasado 18 de abril en el Arena 1 de Lima, en Perú, Laura Pausini, que se encuentra inmersa en su gira Yo canto World Tour con la que pasó a principios de mes por Madrid.

La artista, con el humor que la caracteriza quiso animar al público a cantar asegurando que los de la grada eran más activos que los que se situaban en pista en las primeras filas "Allá cantan todos y allí en la primera fila no cantan, chicos", bromeó. "Chicos de la primera fila, moved los labios", añadió divertida.

Su comentario ha tenido lugar en una polémica cada vez más creciente a la hora de adquirir entradas en los conciertos: la división de la pista en apartados VIP, Golden Circle y otras etiquetas exclusivas que aumentan el precio y que, en muchos casos, conlleva asociado que accedan a estas zonas invitados, influencers y no el verdadero fan.

Su comentario generó numerosos comentarios y críticas, desde la televisión local a las redes sociales donde un usuario le recriminó en Instagram que sí que había cantado en la primera fila durante el concierto y que mucha gente prefería disfrutar de otra forma del recital en lugar de cantar las canciones.

"Quizás me expliqué mal, en la primera fila estaban tantas personas que no abrían la boca desde el principio del concierto. Es su derecho, claro, pero para un cantante ver que quien está ahí en frente está callado te hace sentir un poco triste, especialmente porque detrás todos cantaban", ha comenzado escribiendo la artista en respuesta a este usuario.

La cantante ha añadido, además, que no es la primera vez que ve cómo la primera fila son invitados. "Descubro a veces, no sé si es este caso, debería averiguarlo mejor, que en la primera fila se sientan invitados del promotor y así, ni se ponen a la venta estos boletos para los fans, los verdaderos fans que cantan todo", ha añadido.

La cantante ha vuelto a ofrecer sus disculpas por sus palabras asegurando que el concierto es "principalmente para escuchar, pero también para cantar, compartir, emocionarte y mostrar al cantante y sus músicos tu cariño, como nosotros tratamos de donar todos los segundos del concierto".

No es la primera vez que Pausini interactúa o "riñe" con su peculiar sentido del humor al público. En su concierto en Madrid detuvo su actuación para bromear con un hombre que había bebido demasiado. "Hola, soy Laura Pausini y quiero saber qué coño está pasando ahí. Ah, ¿está bebido?", espetó entonces al público. "Si tú bebes mucho, después...", dijo haciendo un gesto con la mano hacia abajo. "Nosotros aquí, después del concierto, vamos follar", bromeó entonces.