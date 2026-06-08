Florentino Pérez reivindica su victoria y lanza un mensaje a los críticos: "Aquí estoy para defender al Real Madrid"

Florentino Pérez ha sido reelegido como presidente del Real Madrid, tras superar en las elecciones al otro candidato, Enrique Riquelme.

Florentino Pérez ya ejerce como presidente revalidado del Real Madrid. Aunque los resultados oficiales todavía no han sido proclamados de forma definitiva, el dirigente blanco compareció este lunes para celebrar una victoria contundente sobre Enrique Riquelme y lanzar un mensaje tanto a sus partidarios como a quienes cuestionan su proyecto.

"Aquí estoy para defender al Real Madrid", proclamó ante un salón abarrotado y entre gritos de "presidente, presidente".

El mandatario madridista, que iniciará un nuevo mandato que se prolongará hasta 2030, aseguró que seguirá trabajando para que el club continúe acumulando títulos y para consolidar lo que considera algunos de los grandes pilares de su gestión.

"Vamos a seguir trabajando para seguir ganando títulos. Para estar orgullosos del mejor estadio del mundo y de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo", afirmó en referencia al regreso de José Mourinho, uno de los anuncios estrella de su campaña electoral.

Presume de un resultado histórico

Florentino destacó que su candidatura se impuso en todas las mesas electorales y en todos los tramos de edad, algo que interpretó como una demostración de respaldo masivo a su proyecto.

"Hoy es un gran día para el Real Madrid. Hemos obtenido el segundo mejor resultado de la historia en unas elecciones del Real Madrid. El primero fue en 2004", aseguró.

El presidente también denunció la anulación de cerca de mil votos, una decisión que su candidatura recurrirá al considerar que se actuó correctamente durante el proceso.

Pese a ello, defendió que los comicios han servido para ofrecer "un ejemplo al mundo de transparencia, convivencia y democracia".

El Madrid de los socios

Uno de los asuntos que más debate ha generado durante la campaña ha sido el futuro modelo societario del club. Pérez quiso despejar dudas y reafirmó una de las ideas que más ha repetido durante las últimas semanas. "Conmigo el Real Madrid es y seguirá siendo siempre de sus socios", afirmó.

La cuestión no es menor. Durante la campaña, la oposición había mostrado preocupación por las propuestas de reforma institucional planteadas por el presidente, mientras que Florentino ha insistido en que cualquier cambio servirá precisamente para reforzar el papel de los socios dentro de la entidad.

Una nueva etapa tras una temporada difícil

La victoria llega después de una temporada especialmente complicada para el club, que ha cerrado el curso sin conquistar los grandes títulos en ninguna de sus principales secciones deportivas.

Por eso, más allá de la batalla electoral, el gran reto para Florentino será devolver al Real Madrid a la primera línea competitiva tanto en el fútbol como en el baloncesto. El presidente fijó además uno de los grandes objetivos del próximo ciclo: conquistar la decimosexta Copa de Europa. "Seguiremos luchando para conseguir la decimosexta Champions", aseguró.

Un mensaje para quienes no le votaron

En uno de los momentos más llamativos de su intervención, Florentino también se dirigió a los socios que apostaron por Enrique Riquelme.

"Voy a atender todas sus explicaciones e indicaciones. Tenemos una gran sensibilidad para escuchar sus problemas. Vamos a estar mucho más cerca de nuestros socios", prometió.

Con 79 años y después de más de dos décadas marcando el rumbo del club, Florentino Pérez afronta ahora un nuevo mandato en el que deberá demostrar que el respaldo obtenido en las urnas es suficiente para afrontar una etapa marcada por las exigencias deportivas, las promesas electorales y el debate sobre el futuro institucional del Real Madrid.