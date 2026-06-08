Un fuerte terremoto de magnitud 7,8 sacude Filipinas y Japón emite alerta por tsunami

Un potente terremoto de magnitud 7,8 ha sacudido este lunes la región de Mindanao, en el sur de Filipinas, provocando la activación de alertas por tsunami tanto en el archipiélago asiático como en parte de la costa de Japón.

Según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el seísmo se produjo a las 07:37 hora local (23:37 GMT del domingo) y tuvo su epicentro a unos 24 kilómetros al suroeste de la isla filipina de Burias. El temblor se originó a una profundidad aproximada de 35 kilómetros.

La intensidad del terremoto llevó al Gobierno filipino a activar una alerta por tsunami en varias provincias del sur del país, entre ellas Davao Occidental y Sulu. Las autoridades advirtieron de la posible llegada de olas superiores a un metro de altura, que podrían alcanzar dimensiones mayores en determinadas bahías y estrechos.

Los servicios de emergencia pidieron a la población mantenerse alejada de las zonas costeras y seguir las instrucciones de las autoridades mientras se evalúa la evolución del fenómeno.

Alerta también en Japón

La preocupación se extendió rápidamente más allá de Filipinas. El Gobierno japonés emitió una alerta por tsunami para diversas zonas de la costa sureste y este del país, donde se espera la llegada de olas de hasta un metro.

Las autoridades de la ciudad de Kochi, situada en el sureste de Japón, solicitaron además la evacuación preventiva de varias áreas costeras, según informó la cadena pública NHK.

Por el momento no se han reportado víctimas ni daños materiales de consideración relacionados con el terremoto o con el posible impacto de las olas, aunque los servicios de emergencia de ambos países permanecen en máxima alerta.

Una de las regiones más activas del planeta

El terremoto vuelve a poner el foco sobre el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una enorme franja geológica que concentra buena parte de la actividad sísmica y volcánica del planeta.

Tanto Filipinas como Japón se encuentran dentro de esta zona, donde el choque entre varias placas tectónicas provoca con frecuencia terremotos de gran intensidad y, en ocasiones, tsunamis con importantes consecuencias para la población.

Precisamente por esa exposición constante al riesgo, ambos países cuentan con algunos de los sistemas de alerta temprana y protocolos de evacuación más desarrollados del mundo, diseñados para responder con rapidez ante fenómenos naturales de este tipo.