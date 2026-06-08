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Un fuerte terremoto de magnitud 7,8 sacude Filipinas y Japón emite alerta por tsunami
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Un fuerte terremoto de magnitud 7,8 sacude Filipinas y Japón emite alerta por tsunami

Las autoridades han pedido evacuaciones en zonas costeras mientras se esperan olas de más de un metro tras uno de los seísmos más potentes registrados este año en la región.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Imagen de una televisión haciéndose eco del terremoto de magnitud 7,5 que ha desatado alertas por tsunami en la costa este de Japón.
Terremoto con alerta de tsunamiREUTERS/Issei Kato

Un potente terremoto de magnitud 7,8 ha sacudido este lunes la región de Mindanao, en el sur de Filipinas, provocando la activación de alertas por tsunami tanto en el archipiélago asiático como en parte de la costa de Japón.

Según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el seísmo se produjo a las 07:37 hora local (23:37 GMT del domingo) y tuvo su epicentro a unos 24 kilómetros al suroeste de la isla filipina de Burias. El temblor se originó a una profundidad aproximada de 35 kilómetros.

La intensidad del terremoto llevó al Gobierno filipino a activar una alerta por tsunami en varias provincias del sur del país, entre ellas Davao Occidental y Sulu. Las autoridades advirtieron de la posible llegada de olas superiores a un metro de altura, que podrían alcanzar dimensiones mayores en determinadas bahías y estrechos.

Los servicios de emergencia pidieron a la población mantenerse alejada de las zonas costeras y seguir las instrucciones de las autoridades mientras se evalúa la evolución del fenómeno.

Alerta también en Japón

La preocupación se extendió rápidamente más allá de Filipinas. El Gobierno japonés emitió una alerta por tsunami para diversas zonas de la costa sureste y este del país, donde se espera la llegada de olas de hasta un metro.

Las autoridades de la ciudad de Kochi, situada en el sureste de Japón, solicitaron además la evacuación preventiva de varias áreas costeras, según informó la cadena pública NHK.

Por el momento no se han reportado víctimas ni daños materiales de consideración relacionados con el terremoto o con el posible impacto de las olas, aunque los servicios de emergencia de ambos países permanecen en máxima alerta.

Una de las regiones más activas del planeta

El terremoto vuelve a poner el foco sobre el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una enorme franja geológica que concentra buena parte de la actividad sísmica y volcánica del planeta.

Tanto Filipinas como Japón se encuentran dentro de esta zona, donde el choque entre varias placas tectónicas provoca con frecuencia terremotos de gran intensidad y, en ocasiones, tsunamis con importantes consecuencias para la población.

Precisamente por esa exposición constante al riesgo, ambos países cuentan con algunos de los sistemas de alerta temprana y protocolos de evacuación más desarrollados del mundo, diseñados para responder con rapidez ante fenómenos naturales de este tipo.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

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Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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