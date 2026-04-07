Laura Pausini interrumpe su concierto en Madrid tras ver que un fan se había pasado con el alcohol: "Quiero saber qué coño está pasando ahí"
La artista triunfó sobre el escenario del Movistar Arena con su nueva gira. 

Laura Pausini, sobre el escenario del Movistar ArenaALDARA ZARRAOA/GETTY IMAGES

Laura Pausini está triunfando con su gira Yo canto por toda Europa y estos días ha sido el turno de España. Después de pasar por Barcelona y Valencia, la artista italiana se subió al escenario del Movistar Arena de Madrid este lunes para repasar parte de su discografía y versionar algunos clásicos de la música en español.

Durante su concierto, la cantante tuvo invitados como Pablo López y Jeanette, que sorprendieron al público madrileño cantando El patio y Porque te vas respectivamente. Pausini no dejó de interactuar con los miles de fans que abarrotaban el pabellón, llegando incluso a interrumpir el espectáculo durante un momento al ver un comportamiento extraño en un fan. 

"Señores, disculpen, ¿qué están hablando ahí? Que yo estoy hablando, coño. Señor, ¿qué está pasando ahí?", ha espetado la artista al ver alboroto entre el público. 

"Hola, soy Laura Pausini y quiero saber qué coño está pasando ahí. Ah, ¿está bebido?", continuó la cantante al darse cuenta de que alguno de sus fans se había excedido con el alcohol. La artista, bastante sorprendida, aseguró que creía que ella no era "una cantante para beber". 

Eso sí, no porque sea una cantante conocida por sus baladas. Tal y como explicó a sus fans, "si tú bebes mucho, después...", haciendo un gesto con la mano hacia abajo. "Nosotros aquí, después del concierto, vamos follar", aseguró rotunda Pausini. 

"Beber poco chicos, no ayuda", terminó diciendo la artista italiana, que no tenía prisa por abandonar el Movistar Arena y regaló a sus seguidores un puñado de canciones cuando pensaban que ya había terminado el espectáculo. 

Hace unos días, Pausini ya tuvo un momento inesperado con un fan en otro de sus conciertos en España después de 'pillarlo' bostezando en un momento del show. "¿Quieren alguna canción en particular? Que yo quiero que tú te diviertas y te vayas y después que hagas el amor con ella", comentó al señor, que había ido al concierto con su pareja. 

Redactora de Life en El HuffPost. Graduada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y Máster en Periodismo Cultural por la Universidad CEU San Pablo, aprendió en Radio Galega o Pentación Espectáculos y ha colaborado con diferentes webs culturales y de estilo de vida. Llegó a El HuffPost en 2016, donde compaginó su trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de Tendencias. Desde 2019 forma parte de la sección de Life, donde escribe sobre moda, belleza, cultura y estilo de vida.

