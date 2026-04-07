Laura Pausini interrumpe su concierto en Madrid tras ver que un fan se había pasado con el alcohol: "Quiero saber qué coño está pasando ahí"
Laura Pausini está triunfando con su gira Yo canto por toda Europa y estos días ha sido el turno de España. Después de pasar por Barcelona y Valencia, la artista italiana se subió al escenario del Movistar Arena de Madrid este lunes para repasar parte de su discografía y versionar algunos clásicos de la música en español.
Durante su concierto, la cantante tuvo invitados como Pablo López y Jeanette, que sorprendieron al público madrileño cantando El patio y Porque te vas respectivamente. Pausini no dejó de interactuar con los miles de fans que abarrotaban el pabellón, llegando incluso a interrumpir el espectáculo durante un momento al ver un comportamiento extraño en un fan.
"Señores, disculpen, ¿qué están hablando ahí? Que yo estoy hablando, coño. Señor, ¿qué está pasando ahí?", ha espetado la artista al ver alboroto entre el público.
"Hola, soy Laura Pausini y quiero saber qué coño está pasando ahí. Ah, ¿está bebido?", continuó la cantante al darse cuenta de que alguno de sus fans se había excedido con el alcohol. La artista, bastante sorprendida, aseguró que creía que ella no era "una cantante para beber".
Eso sí, no porque sea una cantante conocida por sus baladas. Tal y como explicó a sus fans, "si tú bebes mucho, después...", haciendo un gesto con la mano hacia abajo. "Nosotros aquí, después del concierto, vamos follar", aseguró rotunda Pausini.
"Beber poco chicos, no ayuda", terminó diciendo la artista italiana, que no tenía prisa por abandonar el Movistar Arena y regaló a sus seguidores un puñado de canciones cuando pensaban que ya había terminado el espectáculo.
Hace unos días, Pausini ya tuvo un momento inesperado con un fan en otro de sus conciertos en España después de 'pillarlo' bostezando en un momento del show. "¿Quieren alguna canción en particular? Que yo quiero que tú te diviertas y te vayas y después que hagas el amor con ella", comentó al señor, que había ido al concierto con su pareja.