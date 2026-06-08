Enrique Riquelme: "Esto para nosotros no es el final, es el principio"

La gran sorpresa de las elecciones del Real Madrid no ha sido el ganador. Florentino Pérez partía como favorito desde el primer día y ha terminado imponiéndose con claridad. La noticia, para muchos, está en el papel que ha desempeñado Enrique Riquelme.

El empresario alicantino compareció tras conocerse los resultados con un mensaje que sonó más a comienzo de una nueva etapa que a despedida. "Esto no es el final, es el principio", afirmó ante los medios después de reconocer la victoria de Florentino Pérez.

Una derrota con sabor diferente

Riquelme comenzó felicitando al presidente reelegido y agradeciendo la participación de los socios en unos comicios que han roto dos décadas sin oposición real. "Felicitar a la candidatura de Florentino Pérez porque ha conseguido la victoria esta noche", señaló.

Sin embargo, lejos de presentar el resultado como una derrota contundente, reivindicó el recorrido de una candidatura que apenas dispuso de unas semanas para organizarse tras el inesperado adelanto electoral.

"Es una gran victoria también para esta candidatura, que en tan poco tiempo hemos podido presentar una candidatura seria, profesional e ilusionante", aseguró. De hecho, uno de los mensajes que más repitió durante su comparecencia fue que el simple hecho de haber competido ya supone un éxito para quienes reclamaban más participación dentro del club.

"El Real Madrid no va a volver a estar 20 años sin elecciones", prometió.

El gran debate: el futuro del club

La campaña de Riquelme estuvo marcada por un asunto que logró instalar en el centro del debate madridista: el futuro modelo de propiedad de la entidad. El empresario convirtió su rechazo a cualquier posible privatización en la principal bandera electoral de su proyecto y volvió a insistir en ello tras conocerse los resultados. "Saben de nuestra principal línea roja, de estar en contra de la venta del club", afirmó.

Incluso llegó a asegurar que la presión ejercida durante la campaña ha servido para frenar cualquier posibilidad de transformación societaria. "Hemos parado la venta del club", sostuvo.

La cuestión ha sido uno de los principales puntos de fricción con Florentino Pérez, que durante la campaña defendió cambios en la estructura institucional para reforzar el papel de los socios en el futuro del Real Madrid.

La mano tendida a Florentino

Pese a la dureza de algunos momentos de la campaña, Riquelme quiso rebajar el tono tras la votación. El candidato derrotado tendió públicamente la mano al presidente reelegido y le pidió abrir espacios de diálogo que, en su opinión, han faltado durante las últimas semanas. "Tiendo la mano como empecé esta candidatura", explicó.

También reclamó que se escuche más a los socios y que las ideas defendidas por su equipo puedan tener cabida en el futuro del club. "Lo mejor sería también que se escuche al socio", insistió.

Un proyecto que deja huella

Durante la campaña, Riquelme logró reunir alrededor de su candidatura a figuras de enorme peso simbólico dentro del madridismo como Raúl González, Fernando Hierro, Iker Casillas o Vicente del Bosque.

También agitó la actualidad deportiva con promesas tan ambiciosas como los fichajes de Rodri y Erling Haaland, la recuperación de Nico Paz o la llegada de Jürgen Klopp al banquillo.

Ninguna de ellas llegará a materializarse tras la victoria de Florentino Pérez. Pero el resultado obtenido permite a Riquelme presentar la experiencia como algo más que una simple derrota electoral.

Porque si Florentino ha ganado las elecciones, el empresario alicantino considera haber conseguido algo que parecía imposible hace apenas unas semanas: devolver la política al Real Madrid y demostrar que, incluso frente a uno de los dirigentes más poderosos de la historia del fútbol, todavía existe espacio para la oposición.