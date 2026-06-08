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Máximo Huerta revela cuál fue su peor momento televisivo y tiene que ver con 'Sé lo que hicisteis'
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Máximo Huerta revela cuál fue su peor momento televisivo y tiene que ver con 'Sé lo que hicisteis'

El escritor y exministro confiesa que llegó a tener miedo incluso de cruzar las piernas en televisión por las parodias que se hacían sobre él y admite que fue la etapa más dura de toda su carrera en la pequeña pantalla.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
El escritor Máximo Huerta en un acto en Madrid
Máximo Huerta tiene una librería en Buñol que sufrió daños por la DanaSOPA Images

Máximo Huerta ha recordado uno de los episodios más difíciles de su trayectoria televisiva y ha sorprendido con una confesión tan sincera como dolorosa.

Durante una entrevista difundida por la cuenta de TikTok de En Primicia de RTVE, el periodista, escritor y exministro explicó que hubo una época en la que llegó a autocensurarse delante de las cámaras por miedo a convertirse en objeto de burla. Y señaló directamente a un programa muy concreto: Sé lo que hicisteis.

"Fue el peor momento de mi vida televisiva"

Todo comenzó cuando le preguntaron si alguna vez había intentado ocultar aspectos de su personalidad en televisión. La respuesta fue inmediata. "Sí, pero ¿sabes cuándo? Cuando salió Sé lo que hicisteis. Ostras, fue el peor momento de mi vida televisiva", reconoció.

Huerta explicó que algunas de las bromas que se realizaban en aquella época le afectaron profundamente, especialmente las relacionadas con su sexualidad. "Jamás lo he pasado tan mal", afirmó. Según contó, aquellas parodias le hicieron sentirse "ridiculizado" y "dolido".

"Yo podría cometer errores, pero ahí me sentí ridiculizado, dolido. Me sentí muy mal", recordó.

El miedo a moverse delante de las cámaras

La parte más llamativa de su testimonio llegó cuando describió cómo aquellas imitaciones terminaron condicionando incluso su comportamiento cotidiano en televisión.

Huerta aseguró que comenzó a vigilar cada uno de sus movimientos cuando aparecía en pantalla. "Yo llegaba al plató de Ana Rosa por las mañanas con miedo a moverme, miedo a sentarme en el sillón, miedo a cruzar las piernas", relató.

Incluso explicó que evitaba determinados gestos porque después eran utilizados en montajes o imitaciones humorísticas. "Miedo a hacer un movimiento así porque lo ponían en movimiento y entonces parecía cualquier otra cosa", recordó.

"Fue terrorífico"

El escritor no ocultó el impacto emocional que tuvo aquella etapa. "Para mí fue terrorífico. Fue terrorífico", insistió durante la conversación. También reconoció que nunca había hablado de forma tan clara sobre lo que sintió en aquellos años. "Fue durísimo. No lo había dicho", admitió.

Heridas cerradas

A pesar de todo, Huerta quiso dejar claro que aquella situación pertenece al pasado. El periodista explicó que con el paso de los años pudo hablar con algunas de las personas vinculadas al programa y que la relación actual es completamente cordial.

"Con Patricia genial y con Ángel ha venido a mi librería", comentó en referencia a Patricia Conde y Ángel Martín. "Hay entente cordiale absoluta, heridas cerradas", aseguró. Sin embargo, eso no cambia el recuerdo de lo que vivió entonces.

Porque, según reconoció ahora, hubo una época en la que una simple parodia televisiva acabó provocándole algo tan poco habitual como miedo a ser él mismo delante de una cámara.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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