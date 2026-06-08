Máximo Huerta revela cuál fue su peor momento televisivo y tiene que ver con 'Sé lo que hicisteis'

Máximo Huerta tiene una librería en Buñol que sufrió daños por la Dana

Máximo Huerta ha recordado uno de los episodios más difíciles de su trayectoria televisiva y ha sorprendido con una confesión tan sincera como dolorosa.

Durante una entrevista difundida por la cuenta de TikTok de En Primicia de RTVE, el periodista, escritor y exministro explicó que hubo una época en la que llegó a autocensurarse delante de las cámaras por miedo a convertirse en objeto de burla. Y señaló directamente a un programa muy concreto: Sé lo que hicisteis.

"Fue el peor momento de mi vida televisiva"

Todo comenzó cuando le preguntaron si alguna vez había intentado ocultar aspectos de su personalidad en televisión. La respuesta fue inmediata. "Sí, pero ¿sabes cuándo? Cuando salió Sé lo que hicisteis. Ostras, fue el peor momento de mi vida televisiva", reconoció.

Huerta explicó que algunas de las bromas que se realizaban en aquella época le afectaron profundamente, especialmente las relacionadas con su sexualidad. "Jamás lo he pasado tan mal", afirmó. Según contó, aquellas parodias le hicieron sentirse "ridiculizado" y "dolido".

"Yo podría cometer errores, pero ahí me sentí ridiculizado, dolido. Me sentí muy mal", recordó.

El miedo a moverse delante de las cámaras

La parte más llamativa de su testimonio llegó cuando describió cómo aquellas imitaciones terminaron condicionando incluso su comportamiento cotidiano en televisión.

Huerta aseguró que comenzó a vigilar cada uno de sus movimientos cuando aparecía en pantalla. "Yo llegaba al plató de Ana Rosa por las mañanas con miedo a moverme, miedo a sentarme en el sillón, miedo a cruzar las piernas", relató.

Incluso explicó que evitaba determinados gestos porque después eran utilizados en montajes o imitaciones humorísticas. "Miedo a hacer un movimiento así porque lo ponían en movimiento y entonces parecía cualquier otra cosa", recordó.

"Fue terrorífico"

El escritor no ocultó el impacto emocional que tuvo aquella etapa. "Para mí fue terrorífico. Fue terrorífico", insistió durante la conversación. También reconoció que nunca había hablado de forma tan clara sobre lo que sintió en aquellos años. "Fue durísimo. No lo había dicho", admitió.

Heridas cerradas

A pesar de todo, Huerta quiso dejar claro que aquella situación pertenece al pasado. El periodista explicó que con el paso de los años pudo hablar con algunas de las personas vinculadas al programa y que la relación actual es completamente cordial.

"Con Patricia genial y con Ángel ha venido a mi librería", comentó en referencia a Patricia Conde y Ángel Martín. "Hay entente cordiale absoluta, heridas cerradas", aseguró. Sin embargo, eso no cambia el recuerdo de lo que vivió entonces.

Porque, según reconoció ahora, hubo una época en la que una simple parodia televisiva acabó provocándole algo tan poco habitual como miedo a ser él mismo delante de una cámara.