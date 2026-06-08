Estos han sido todos los presidentes del Real Madrid desde su creación en 1900

Florentino Pérez ha vuelto a ganar las elecciones del Real Madrid. El empresario disfrutará de un sexto mandato consecutivo tras haber derrotado a Enrique Riquelme en las elecciones celebradas este domingo. Su paso por el club, que lleva 25 años liderando, parece infinito. Sin embargo, antes que él ha habido una larga lista de presidentes que también ha formado parte de la historia del equipo blanco. Estos son sus nombres:

Lista de todos los presidentes desde la creación del club blanco

Julián Palacios (1900-1902)

Juan Padrós (1902-1904)

Carlos Padrós (1904-1908)

Adolfo Meléndez (1908-1917)

Pedro Parages (1917-1926)

Luis de Urquijo (1926-1929)

Luis Usera Bagallal (1929-1935)

Rafael Sánchez Guerra (1935-1939)

Adolfo Meléndez (1939-1940)

Antonio Santos Perralba (1940-1943)

Santiago Bernabéu (1943-1978)

Luis de Carlos (1978-1985)

Ramón Mendoza (1985-1995)

Lorenzo Sanz (1995-2000)

Florentino Pérez (2000-2006)

Fernando Martín (2006/febrero a abril por dimisión de Florentino Pérez)

Ramón Calderón (2006-2009)

Vicente Boluda (2009/enero a mayo por dimisión de Ramón Calderón)

Florentino Pérez (mayo 2009/reelegido como candidato único en 2013, 2017, 2021 y 2025).

Además, Juan José Vallejo (1936-1937) y Antonio Ortega (1937-1938) presidieron el denominado 'Madrid Football Club', que desde agosto de 1936 estaba bajo el control de la Federación Cultural Obrera y Deportiva, pero no figuran en la relación oficial del club.