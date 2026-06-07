Encuentran a un gato sano y salvo tras 'viajar de polizón' más de 160 kilómetros escondido dentro de la parrilla del coche

Los gatos son, sin lugar a dudas, los reyes indiscutibles de Internet y uno de los animales de compañía más queridos en todo el mundo. Solo en Estados Unidos, según datos recogidos por el diario El País, hay 80 millones de mininos registrados como mascotas (lo que equivale a uno por cada tres hogares y medio). Sin embargo, la otra cara de la moneda revela que entre 30 y 40 millones de pequeños felinos sobreviven en las calles sin un hogar.

Para resguardarse del frío y de los peligros de la calle, estos animales suelen buscar refugios insólitos. Y si hay algo que siempre nos deja boquiabiertos es su increíble capacidad para colarse por los espacios más diminutos.

Esto se debe a su peculiar y fascinante anatomía: al carecer de clavículas funcionales y tener los omóplatos unidos por músculos en lugar de huesos, su columna vertebral es hiperelástica. Básicamente, si su cabeza logra pasar por un agujero, el resto de su cuerpo de 'chicle' se comprimirá para seguirla.

Un refugio arriesgado sobre cuatro ruedas

Por esta razón, es sumamente habitual encontrar a gatos callejeros acurrucados en los huecos de las ruedas o dentro del compartimento del motor de los coches aparcados, ya que estos lugares les ofrecen un escondite seguro y un calor residual muy tentador. Sin embargo, esta costumbre puede acabar en un buen susto si el conductor arranca el vehículo sin darse cuenta.

Por suerte, la historia de este 'viajero oculto' en el estado de Pensilvania (EE. UU.) ha tenido un final digno de película. El Departamento de Policía del municipio de Kennedy ha informado del milagroso rescate de un pequeño felino que logró sobrevivir a un trayecto de, nada más y nada menos, 160 kilómetros atrapado en la parrilla frontal de un coche.

Breezy, el polizón con suerte

“Sin que el conductor lo supiera, el gatito se había metido en la parrilla mientras estaba en Breezewood y había hecho todo el trayecto de vuelta a casa acurrucado dentro. El pequeño viajero fue rescatado sano y salvo”, detalla el comunicado emitido por el cuerpo policial a través de Facebook.

Los vecinos de Kennedy Highlands jugaron un papel clave en el rescate del felino, así lo detalla el cuerpo de seguridad, dijo el jefe de policía de Kennedy Township, Anthony Bruni, según informa el medio local.

Este desenlace feliz no habría sido posible sin la colaboración ciudadana. Según relata Anthony Bruni, jefe de policía de Kennedy Township, a la revista People, los residentes del vecindario jugaron un papel clave en el rescate. "Varias personas se arremolinaron alerdedor del coche le avisaron que un gatito se había metido debajo”

Tras un exitoso y cuidadoso rescate, las autoridades han confirmado que el animal se encuentra en perfecto estado de salud. Actualmente, el minino descansa bajo los cuidados de uno de los vecinos que ayudaron a sacarlo del vehículo, quien ya está gestionando los trámites para darlo en adopción. Y como todo héroe merece un nombre a la altura de su hazaña, han decidido bautizarlo haciendo un tierno guiño al punto de partida de su épica ruta por carretera. “Breezy, como Breezewood”, concluye Bruni.