Óscar Puente recupera "la regla del 2" de Feijóo tras ver la actualización de los datos de empleo

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo baja en 22.934 personas en marzo, siendo este el mejor dato en 18 años. Además, se han alcanzado los 22 millones de afiliados por primera vez.

Unos datos de los que ha presumido Pedro Sánchez en su perfil de X, publicando un mensaje tan sencillo como contundente: "22". Además, en Instagram también ha subido un reel con la camiseta de la Selección Española y el dorsal 22 a la espalda.

El ministro de Transportes Óscar Puente también ha presumido de los datos de empleo en su cuenta de X , pero aprovechando la ocasión para cargar contra el PP. Asimismo, y en un tuit posterior, ha recordado unas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo.

"Y mientras en España hay un gobierno que se afana en darle empuje a nuestro país, Extremadura lleva 5 meses y 9 días con gobierno en funciones, Aragón 3 meses y 21 días, CyL 2 meses y 17 días. ¿Se nota? En absoluto porque esos gobiernos hacen lo mismo en pleno ejercicio: NADA", ha afirmado en su perfil de X.

El líder del PP se propuso los 22 millones de afiliados

Asimismo, y en un tuit posterior, ha recordado unas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo. Respondiendo a un mensaje del perfil oficial del SEPE, Óscar Puente ha adjuntado un corte del líder del PP durante un acto en el que dijo que España "tiene que superar los 22 millones de afiliados a la seguridad social al finalizar la próxima legislatura".

"Es la regla del 2", ha comentado el ministro Óscar Puente replicando las palabras del propio Feijóo en 2023, durante la campaña electoral de las pasadas elecciones generales celebradas el 23 de julio.

"Esta regla del 2, pues bueno, en vez de 2 es 22, pero es 2. Y es 2 por 10...", añadió entonces Feijóo, que cometió un lapsus al pensar que 2 multiplicado por 10 era 22 en lugar de 20.

De esta forma, el ministro de Transportes ha presumido de los datos de empleo, evidenciando a su vez que el Gobierno ha cumplido con la marca que se propuso Feijóo si conseguía llegar a La Moncloa.