Prueban cinco tortillas de patata de supermercado y señalan sin dudar cuál es el mejor

Las tortillas de patata (con y sin cebolla) son un recurso muy útil para muchos consumidores que no tienen tiempo para prepararlas en casa. Pero, obviamente, no todas son iguales.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) dio un tirón de orejas generalizado a este producto, tras suspender a 22 de las 33 tortillas de patata de venta en super e hipermercados.

El organismo de consumidores señalaba que no hay muchos problemas en su composición nutricional: "Aunque comparten un significativo aporte calórico —165 Kcal/100g de media—, todas las tortillas obtienen al menos una valoración C (aceptable) en Nutriscore".

Qué dice la OCU

La mejor tortilla de patatas sin cebolla según la OCU es la de Corral de Monegros Fresca (8,17 €/kg) seguida de la de Mercadona (6,54 €/kg). Ahora, la popular cuenta de TikTok Goloseros ha hecho su particular ranking tras probar cinco, en este caso todas con cebolla: El Corte Inglés, Carrefour, Chef select de Lidl, Hacendado de Mercadona y Consum.

Este es su veredicto, en el que eligen como la mejor y sin dudar la de Mercadona:

Las puntuaciones de la cata