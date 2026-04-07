Prueban cinco tortillas de patata de supermercado y señalan sin dudar cuál es el mejor
Le dan una puntuación de 9,5 sobre 10.
Las tortillas de patata (con y sin cebolla) son un recurso muy útil para muchos consumidores que no tienen tiempo para prepararlas en casa. Pero, obviamente, no todas son iguales.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) dio un tirón de orejas generalizado a este producto, tras suspender a 22 de las 33 tortillas de patata de venta en super e hipermercados.
El organismo de consumidores señalaba que no hay muchos problemas en su composición nutricional: "Aunque comparten un significativo aporte calórico —165 Kcal/100g de media—, todas las tortillas obtienen al menos una valoración C (aceptable) en Nutriscore".
Qué dice la OCU
La mejor tortilla de patatas sin cebolla según la OCU es la de Corral de Monegros Fresca (8,17 €/kg) seguida de la de Mercadona (6,54 €/kg). Ahora, la popular cuenta de TikTok Goloseros ha hecho su particular ranking tras probar cinco, en este caso todas con cebolla: El Corte Inglés, Carrefour, Chef select de Lidl, Hacendado de Mercadona y Consum.
Este es su veredicto, en el que eligen como la mejor y sin dudar la de Mercadona:
Las puntuaciones de la cata
- El Corte Inglés (6/10): "Tiene buena pinta, pero nos ha sorprendido un poquito que se ve bastante cuajada. Parece un poco mazacote. Huele muy bien. Está buena, pero para mi gusto le falta un poco de sal, un poquito de sabor. Por 3,29. Le vamos a dar un seis".
- Carrefour (8/10): "Tiene mejor aspecto por dentro, está menos cuajadita. El olor es similar a la anterior. Está buena, me ha sorprendido, está jugosita por dentro, tiene buen sabor. Me falta un poquito más de sal. Vale 2,69. Le vamos a dar un ocho".
- Lidl (7,5/10): "Parece un poquito mazacote. Puede que engañe. Huele bien también. Está buena. No está seca, está melosita por dentro. Ha costado 2,69. Le vamos a dar un 7,5".
- Mercadona (9,5/10): "Tiene pintaza, muy poco hecha por dentro. Huele diferente a las demás, pero huele bien. Es perfecta: muy jugosa, muy poco hecha. Vale 2,60 y le vamos a dar un 9,5".
- Consum (6/10): "Tiene muy buena pinta también. Muy poco cuajadita por dentro. Está buena y tiene un sabor que no termina de convencerme. Tiene un poquito más de sal. No está mala, pero... hay algo que no me termina. Vale 2,60 y le vamos a dar un seis".