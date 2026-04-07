David Broncano pregunta por los sueldos de Jordi Cruz y de Pepe Rodríguez en 'MasterChef': "No toques ese tema"

La nueva edición de MasterChef ha llegado con un sustancial cambio en el equipo de jueces. Después de más de diez años, el trío formado por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nájera se disuelve con la salida de ésta última para participar en otros proyectos televisivos.

En su lugar estará la creadora de contenido gastronómico Marta Sanahuja, conocida como Delicious Martha. Los tres han estado en La Revuelta, el programa de David Broncano en TVE, y han tratado el controvertido tema del dinero en el banco y las relaciones sexuales.

Sanahuja ha dicho que ella, en cuanto a patrimonio, acaba de entrar en la tele y no se puede comparar con los otros dos "dinosaurios" —ambos llevan desde 2013 en el programa—.

"Tiene pasta", han dicho al unísono casi Jordi Cruz y Broncano. La jueza se ha defendido y ha llamado "agarrado" al cocinero catalán. "Di una cifra que yo lo que quiero decir es 'joder, cómo la supero'. Mirarte desde aquí arriba", ha dicho Pepe Rodríguez.

Acto seguido la influencer gastronómica le ha espetado a Rodríguez, dueño de El Bohío: "Tú sí que estás forrado". Aquí Broncano ha añadido un tema peliagudo: "¿Tú crees que has entrado con el sueldo de ellos de esta temporada o el de ellos en su primera temporada?".

"¡Que no me entere yo de eso, que me cago aquí mismo!", ha añadido también Jordi Cruz. "Eso yo no lo creo. No toques ese tema. ¿Entras a la tele y cobras lo que cobra un dinosaurio? No creo", ha dicho de nuevo Rodríguez. "Que acaba de salir del huevo", ha apostillado Cruz.

"Que a su vez echáis las mismas horas allí", ha añadido Broncano. "Y la responsabilidad que tengo. Es un programa que ya va rodado", ha comentado la nueva miembro del jurado.

En ese momento, Pepe Rodríguez ha comentado que entre el público estaba Macarena Rey, jefa de Shine Iberia, productora del programa y de los tres jueces. "¿Le podríamos preguntar por esto?", ha querido saber Broncano.

"Esto no se hace, eh. No hay que decirlo aquí. Es confidencial. Cuando salgan las cuentas, que son públicas", ha dicho Rey.