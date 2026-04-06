Aitor Esteban habla de llevar el 'Guernica' al País Vasco, Ayuso se lo critica y el político vasco va a dar donde más duele

Choque de trenes en redes sociales entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el presidente del PNV, Aitor Esteban, a cuenta de las declaraciones del político vasco pidiendo al Gobierno de España que el Guernica vuelva al País Vasco, concretamente al Guggenheim.

En una entrevista al diario El Correo, Esteban, que dejó Madrid hace unos meses por la presidencia de su partido, ha afirmado que no se "traga" eso de que no puede moverse del Museo Reina Sofía, ubicado en Madrid, por las condiciones en las que está la obra de Pablo Picasso.

"Lo incomprensible es que se nos diga que no por las condiciones en las que está el cuadro. Eso ya lo sabemos. O que se nos diga que sin Guernica no hay museo. Eso no habla muy bien de la colección del Reina Sofía. No me lo trago. Las técnicas de cuidado y traslado han mejorado sustancialmente. Creemos que es posible hacerlo. Estamos hablando de voluntad política", ha afirmado el dirigente vasco.

Una petición que no ha gustado nada a Isabel Díaz Ayuso, que se ha hecho de la entrevista y ha criticado a Aitor Esteban y al nacionalismo porque, según ella, sus pretensiones son "ciegas, absurdas, catetas" y "un burdo negocio político".

"El Palacio Euskalduna es mitad obra de un madrileño; el puente Zubizuri, de un valenciano; el Kursaal, de un navarro; el Santuario de Aránzazu, de un navarro y un madrileño. En el Museo de Bellas Artes de Bilbao hay obras de Antonio López, Goya y Sorolla. Las pretensiones nacionalistas son ciegas, absurdas, catetas. Un burdo negocio político", ha dicho Ayuso.

Esteban no se ha quedado atrás y ha recordado cuál es la política estrella de la dirigente madrileña: las cañas. "La memoria histórica no es compatible con la catetada de que tu principal reivindicación nacional sea tomarse una caña en una terraza", ha sentenciado Esteban.

Una petición histórica

El lehendakari, Imanol Pradales, ha pedido también al Gobierno que durante nueve meses el mítico cuadro de Picasso se aloje en el museo Guggenheim de Bilbao.

Desde el gobierno vasco pretenden El Guernica pueda exhibirse durante en el museo coincidiendo con el 90 aniversario del bombardeo de la villa y de la constitución del primer Gobierno Vasco, presidido por el lehendakari Agirre.

Para Pradales, la llegada del cuadro al País Vasco "sería una muy buena forma de avanzar en la reparación al pueblo vasco, a la memoria democrática", así como "un alegato en favor de la paz en un momento histórico de guerras y tentaciones totalitarias".