Irán sustituye el GPS americano por el sistema satelital chino BeiDou para guiar sus misiles y drones y hacerlos inmunes a las interferencias electrónicas de EEUU

En el ámbito de la guerra contemporánea, la tecnología cobra una relevancia significativa. Cada vez es más común el uso de drones y misiles en la actual dinámica de los conflictos bélicos. Sin lugar a dudas, hoy más que nunca la información y los datos son considerados de suma importancia, sobre todo en el contexto de un enfrentamiento internacional.

Mientras las tensiones en el Oriente Medio siguen latentes, hace unos días se conoció que Irán decidió dejar de usar el Sistema de Posicionamiento Global, mejor conocido como GPS por sus siglas en inglés. Así lo informa el medio italiano Il Giornale a través de uno de sus más recientes artículos.

Cabe recordar que el GPS es un sistema de origen estadounidense. Desmarcarse del mismo permite a Teherán reducir la vulnerabilidad de sus misiles y drones a las interferencias electrónicas occidentales y, al mismo tiempo, mejorar la precisión de sus ataques.

Sistema satelital chino

Las fuerzas armadas de Irán sustituyeron el sistema norteamericano por un sistema satelital chino denominado BeiDou. Se trata de una constelación de satélites, la cual tiene cobertura mundial y es utilizada tanto para aplicaciones civiles como militares.

El cambio a BeiDou permite que los misiles y drones iraníes operen sin depender del GPS norteamericano, que podría ser interferido o desactivado en caso de conflicto. Los expertos apuntan que “el sistema chino contribuiría a que las municiones guiadas iraníes sean más resistentes a las técnicas de suplantación y anulación de GPS, es decir, la manipulación o interferencia de las señales de navegación por satélite”, señala el medio.

Además, la incorporación de BeiDou constituye una cooperación trinacional entre Irán, Rusia y China. Países en los cuales han aumentado en los últimos años los intercambios en sistemas de radar, defensa aérea y tecnologías espaciales.

BeiDou cuenta con la capacidad de aumentar la precisión de la navegación, lo que hace que BeiDou sea especialmente interesante para aplicaciones militares y sistemas de armas guiadas.