Carlos Jean recuerda lo que dijo de Rosalía hace cuatro años y señala por qué "nunca" ha visto algo así

El reconocido músico y productor Carlos Jean ha vuelto a hablar sobre Rosalía cuatro años después y ha subido su apuesta. A pesar de la cantidad de buenísimas opiniones y halagos que la cantante catalana ha recibido a lo largo de su carrera, pocos han sido con la contundencia y firmeza que la del DJ.

Todo se debe al éxito que ha tenido el Lux Tour en España. No solo han ido a escucharla en directo decenas de miles de fans, sino también personalidades del mundo de la música, cine y de la cultura en general como Carmen Machi, Clara Lago, Pedro Almodóvar, Leiva, Amaral, entre otros muchos artistas.

"En 2022 puse aquí que Rosalía era la artista más importante que había dado este país. Hoy subo la apuesta", ha escrito en un tuit de la red social de Elon Musk.

La predicción de Carlos Jean en 2022

En abril de aquel año, hace casi cuatro, abrió un enorme debate y revolucionó por aquel entonces Twitter, convirtiendo en tendencia a artistas de la talla de Camarón, Rocío Jurado o Julio Iglesias.

"Creo que Rosalía va a ser o ya es la artista más importante que ha dado nuestro país... Ever. ¿Qué pensáis?", escribió, abriendo un importante melón. Ante las reacciones de los usuarios, quienes propusieron otros nombres, el DJ reconoció: "No me olvido. Para nada, son dioses. Estoy haciendo una valoración en importancia y repercusión en tan poco tiempo, no hablo de calidad ni nada de eso".

Y así la describe ahora... Mucho más

Como bien ha dicho, ha querido subir su apuesta después de verla en directo en el concierto del pasado sábado en el Movistar Arena. "Tres primeras canciones. Plantada. Sin moverse. Y la platea en algunos momentos de absoluta hipnosis, prácticamente sin móviles en 2026 (Nunca he visto algo así)", ha defendido.

"No porque nadie grabara, porque la música te paraliza físicamente. Yo lloré muchas veces. No es la mejor de España, es de lo mejor que hay en el mundo. ¿Seguís pensando lo mismo que en 2022?", ha rematado.