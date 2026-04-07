Susanna Griso pregunta a Carlos Cuerpo si el Gobierno llegará a 2027: su respuesta no la vio venir 

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, fue entrevistado este lunes en Espejo Público de Antena 3 y se mostró optimista por el hecho de que el Gobierno de Pedro Sánchez pueda alargar su mandato más allá del 2027.

Susanna Griso, la presentadora del matinal de la cadena de Atresmedia, le preguntó si cree que iban a llegar hasta el año 2027. Cuerpo fue tajante: "Sí, de hecho en mi mente cuando pensamos en política económica y lo que necesita el país, voy mucho más allá del 2027".

Esas palabras pillaron por sorpresa a Griso, que no dio crédito a lo que le estaba diciendo el ministro. "Ah, ¿pero es tan optimista como para pensar que el PSOE podría ganar las elecciones?", le repreguntó la presentadora.

"No es lo que apuntan los sondeos. Es verdad que hay un poco de repunte, crece un poco a costa de sus socios de izquierda, pero en ningún caso le dan los números para poder gobernar", le dijo Griso.

La respuesta de Cuerpo

Cuerpo reconoció ser "optimista" e hizo la siguiente valoración sobre los sondeos y sobre cómo hay que afrontarlos e interpretarlos. "Más allá del número específico, lo importante, y lo dicen muchas veces los sociólogos, son las tendencias", afirmó.

"Promover y provocar un cambio de tendencia que haga que de aquí a que se den las elecciones podamos tener una reválida del Gobierno actual, que yo creo que sería una muy buena noticia", remató el ministro.

Los datos de empleo

Este martes se conoció que el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 22.934 personas en marzo en relación al mes anterior (-0,9%), casi el doble que en igual mes de 2025, impulsado, fundamentalmente, por el sector servicios, que concentró buena parte del descenso del desempleo, según datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

De esta forma, la Seguridad Social alcanzó un nuevo récord con 21.882.147 afiliados, tras registrar un incremento histórico para un mes de marzo con 211.510 ocupados más, gracias al tirón de la hostelería que sumó 79.701 trabajadores con la llegada de la campaña de Semana Santa.

Al borde de los 22 millones, lo que ha hecho que esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya publicado un mensaje en su cuenta de X apenas con ese número, 22, tan sencillo y contundente. Es el mejor marzo en la historia de la Seguridad Social, de hecho.