Irán rechaza el ultimátum de Trump y pide cadenas humanas de jóvenes ante la infraestructura amenazada

Civiles iraníes observan los daños en la sección B1 del puente de Karaj, que estaba en construcción cuando fue bombardeado por EEUU.

A pesar de los tres aplazamientos y de las reiteradas advertencias —con insultos incluidos— que ha venido dejando el presidente estadounidense, Donald Trump, a Irán en forma de un ultimátum que vence este martes a las 20.00 horas —dos de la madrugada en España—; las autoridades iraníes han rechazado una vez más la amenaza que pesa sobre su infraestructura energética y civil. Pero, a falta de horas para que expire el plazo, incluso han pedido a jóvenes que formen cadenas humanas ante los objetivos militares señalados por EEUU.

Trump insistió ayer lunes en que o se reabre completamente el estrecho de Ormuz y se aceptan las condiciones de Washington o hará caer el "infierno" sobre el país persa, bajo la amenaza de que "podemos destruir un país entero en una noche y esa noche puede ser mañana". Si bien Teherán ya había rechazado el plan propuesto por EEUU y presentado el suyo —también descartado por la parte estadounidense—, hoy ha dado un paso más y ha lanzado la campaña que lleva por título 'Jóvenes de Irán por un mañana brillante'.

Según el viceministro de Asuntos de la Juventud del Ministerio de Deporte, Alireza Rahimi, ha explicado que esas cadenas humanas servirán para "escenificar un símbolo de unidad y resistencia frente al enemigo", convencido de poder congregar a deportistas, estudiantes, artistas y activistas: "Los jóvenes de Irán, con cualquier ideología o preferencia, se unirán para decir al mundo que atacar infraestructuras públicas es un crimen de guerra".

Figuras públicas, como artistas iraníes, pasaron la noche cerca de centrales eléctricas o puentes

La clave de esta petición es que, en parte, ayer ya comenzó a tomar forma un movimiento civil en protesta por los bombardeos estadounidenses e israelíes. A sabiendas de que atacar infraestructura energética o civil constituye un crimen de guerra, varios artistas pernoctaron ante algunas de estas instalaciones, dejando claro también que si EEUU e Israel las bombardean, lo harán a sabiendas de que morirá población civil.

Por ejemplo, ha sido sonado el caso del músico iraní Ali Gamsari, en las inmediaciones de la mayor central eléctrica iraní, Damavand, quien aseguró que lo hace "con el objetivo de evitar ataques contra las infraestructuras de Irán". A este se suma el ejemplo del cantante Benyamin Bahadori, quien acampó esta noche en el puente Tabiat de la capital y volverá a pasar la de hoy, ante la amenaza de Trump de demolerlos. Hasta ahora EEUU solo ha bombardeado el puente de Karaj, que estaba en construcción.

También cabe destacar que en el otro flanco de esta guerra lanzada por EEUU e Israel, este último país sigue desviándose de los ultimátum de su aliado y atacando infraestructura estratégica por su cuenta. Ayer bombardeó las dos mayores plantas petroquímicas de Irán y esta mañana ha pedido a la población iraní que se aleje de los trenes y de las vías ferroviarias hasta las 21.00 horas, bajo riesgo de perder la vida. El plazo que dio Trump expira una hora antes y esta advertencia del Ejército israelí permite intuir que bombardearán las red ferroviaria iraní antes de que termine el plazo dado por EEUU.