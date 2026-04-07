Así puedes acceder al borrador de la declaración de la renta 2026 y esta es la fecha en la que la Agencia Tributaria te permite modificarlo

Puedes presentar la declaración de la renta desde el 8 de abril

Millones de contribuyentes esperan ya al comienzo de la campaña de la renta. Hacienda permite que presentes la declaración de IRPF desde el 8 de abril y hasta el 30 de junio. Existen tres modalidades para completar el trámite: online, telefónica y presencial.

Todas ellas son igualmente válidas y permiten ahorrar dinero gracias a las deducciones. Por eso es importante que te plantees si te interesa presentar la renta aunque no estés obligado a ello.

Si eres de los que prefieren hacerla por internet, posiblemente el método más cómodo, seguro que a estas alturas te interesa saber cómo acceder al borrador y modificar los datos que sean necesarios.

Hacienda tiene tu información recopilada en el borrador. Por ejemplo, tus datos personales y los ingresos que has obtenido a lo largo del año fiscal. Pero es importante revisarlo con atención porque puede haber datos desfasados o que falten ganancias que debes tributar.

Cómo acceder al borrador de la renta

El borrador está disponible desde que empieza la campaña, es decir, desde el 8 de abril. Aunque ya puedes consultar tus datos fiscales y adelantarte a posibles lagunas o problemas con la Agencia Tributaria.

Una vez Hacienda abra el plazo puedes acceder al borrador online siguiendo estos pasos:

Entra en la sede electrónica de la Agencia Tributaria.

Dirígete al apartado Renta 2025.

Busca esta opción: "Servicio de tramitación de borrador / declaración (Renta WEB)".

Identifícate con Cl@ve, certificado digital, DNI electrónico o número de referencia. Esto último lo puedes conseguir introduciendo tu DNI y fecha de validez.

Como puedes ver, el acceso es bastante sencillo, ya que ni siquiera necesitas un método de identificación digital. Con el número de referencia es suficiente.

Cómo modificar el borrador de la renta

Lo primero que vas a ver al entrar en el borrador son tus datos personales: nombre, apellidos, DNI, número de hijos, estado civil y dirección de tu domicilio. Ojo con esto último, porque si te mudaste en 2025 vas a tener que cambiarlo.

Cuando todos los datos sean correctos pulsa en Aceptar. En la siguiente pantalla verás lo que interesa a todos los contribuyentes: el resumen de declaraciones. Este es el apartado en el que sabrás si la declaración te sale a pagar o a devolver, aunque puedes adelantarte usando el simulador de Hacienda.

Pero no debes quedarte aquí. Es el momento de repasar el resto de páginas del borrador para comprobar que tus ingresos son correctos y aplicar las deducciones a las que tienes derecho. Haciendo esto último verás que el resultado de la declaración cambia a tu favor.

Si eres autónomo, puede ocurrir que Hacienda no tenga registrados todos tus ingresos, especialmente si has tenido varios pagadores. Es tu obligación modificarlo para que sea correcto.

Algo similar ocurre con las deducciones, ya seas asalariado o trabajador por cuenta propia. Hacienda no tiene por qué incluir automáticamente las cuotas de sindicatos, los donativos a ONGs, las deducciones autonómicas o el alquiler de tu vivienda, por lo que tendrás que hacerlo tú para poder beneficiarte de estas desgravaciones.

¿Ya lo tienes todo en orden? Entonces pulsa en Validar. Hacienda te mostrará un mensaje con los posibles errores. Una vez solventados, en caso de que los haya, pincha en Presentar declaración. Ya habrás completado el trámite.