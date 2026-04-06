Muchos suscriben estas palabras de Baltasar Garzón en las que explica por qué Donald Trump actúa así en la guerra de Irán

"Podemos destruir un país entero en una noche y esa noche puede ser mañana". Donald Trump ha insistido, una vez más, en el ultimátum a Irán que finalizaría en menos de un día, con el objetivo de que abra nuevamente el estrecho de Ormuz. Su postura se ha mantenido firme hasta el momento y, además, no ha requerido revelar su "plan", que describe como "el mejor".

Cuando en España sean las 2:00 AM del martes 6 de abril, el ultimátum finalizará. Ese día ha sido definido por el mandatario estadounidense como el "Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno" en Irán. Esta postura ha sido analizada por el reconocido jurista español, Baltasar Garzón, que ha dado una explicación con la que muchos están de acuerdo.

Ha sido muy contundente en su intervención en Más Vale Tarde, de La Sexta: "El problema de Trump es que no está muy cuerdo, pero tiene el poder de hacer lo que le dé la gana, como está demostrando saltándose toda la normativa interna norteamericana sin acudir al Congreso para que le dé autorización, utilizando todos los recursos".

"Demuestra que desconoce lo que es Oriente"

El exjuez ha sido muy claro: "Cuando dice esto de locos bastardos, yo creo que estaba pensando en la película de Malditos Bastardos (Quentin Tarantino), es un tipo que se fija mucho en las películas. Demuestra absolutamente que desconoce lo que es Oriente Medio, la historia de esos pueblos, lo aguerridos que son desde hace miles de años y la propia configuración del terreno".

"Es un régimen (Irán) que lleva más de 40 años instaurando y que van eliminando a responsables, pero se van sustituyendo", ha añadido. Aunque los sustitutos estén previstos, Garzón ha asegurado que a Trump no le importa.

Lo que sí tiene claro Trump es lo que quiere: "Sigue la misma técnica que en su momento hacía Ariel Sharón (exprimer ministro de Israel), que es la política de tierra quemada: voy hasta el final, pero quiero realmente una décima parte y finalmente se me va a dar, sin necesidad de pedirlo".