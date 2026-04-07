Coque Malla hace una de las definiciones más precisas que nadie ha hecho de Rosalía  

Rosalía ha iniciado su gira por España con cuatro conciertos en Madrid que han sido todo un éxito de público y crítica. Ahora, la cantante catalana ha puesto rumbo a Lisboa y después volverá a Barcelona para dar otros cuatro conciertos.

Muchos rostros conocidos han acudido a verla pero nadie ha definido como Coque Malla lo que ha visto y vivido en en Madrid.

"Tiene algo de diva clásica, como la Callas; de gravedad y espíritu poético, como Patti Smith; mucho de folclórica y de flamenca, como Lola; rock star como Jagger y mesías pop, como Bowie; es medio negra, medio gitana, medio japonesa y medio árabe", ha empezado diciendo el cantante en un post de Instagram.

Sobre su labor artística ha añadido: "Es una cantante impresionante. Es espontánea y alegre como un estornudo y simpática como un delfín. Sabe perfectamente lo que hace y al mismo tiempo se deja llevar como una loca, perdida y despeinada".

Pero la cosa no se ha quedado ahí: "Disfruta a muerte lo que le está pasando y nos lo contagia como la gripe. Es bella, extraña y misteriosa como un callejón sin salida y normal y corriente como una piedra redonda. Es decir, lo tiene todo. Es la estrella perfecta. Inmensa, brutal, rotunda".

La reflexión de Paco León

Otro de los señores que ha analizado la labor y la carrera de Rosalía ha sido Paco León. El actor y director de cine ha explicado lo que sintió cuando conoció a la artista catalana hace seis años, cuando salió el tema Catalina del disco Los Ángeles.

"Muchos caímos rendidos a la evidencia. En las distancias cortas era como dice Guitarrica 'dulce pero crunchy como crema catalana'. Muy curiosa por todo", ha señalado el intérprete.

Ha afirmado, además, que en ese momento todo el mundo le pedía fotos a él porque era más famoso: "Después con una cerveza en la mano me puse paternal y le pregunté que si no estaba aturdida por el éxito del disco. Ella sin una pizca de chulería, me cogió la mano y sacándome de mi ingenuidad me dijo: 'No Paco, si esto es sólo el principio. Yo quiero mezclar el flamenco con electrónica, y hacer un show grande con bailarines y me veo en Estados Unidos ganando un grammy…. bla bla'".

Por último ha comentado: "No parecía una flipada, parecía que lo tenía muy claro y en un amago de prudencia remató un 'a ver, igual no me sale, pero yo tengo algo que contar y me voy a dejar la piel en ello'".

Famosos que apoyan a Coque Malla

La publicación de Coque Malla se ha llenado de mensajes de famosos dándole la razón y aplaudiendo la forma en la que ha definido a Rosalía.

"Eso es…Qué orgullo y qué suerte tenemos de poder disfrutarla", ha escrito Rozalén. "Qué precioso y que verdad!", ha comentado Paco León. "Qué belleza cómo lo expresas.. ❤️ Colmillos largos a través de tus palabras para los q no estuvimos!!", ha dicho en el mismo post Silvia Abascal.

Anne Igartiburu ha comentado: "Amén! Nada que añadir! Bueno, si! Que otros también abristeis camino…". Y, por último, Bibiana Fernández, ha dicho: "No puede ser más bonito lo que escribes, todo en general y esto en particular y tan verdad que emociona como ella".