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Laura Pausini destaca a los españoles por algo que solo le ocurre aquí: "Es raro y único"
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Laura Pausini destaca a los españoles por algo que solo le ocurre aquí: "Es raro y único"

La cantante italiana ha sido entrevistada en '20 Minutos'.

Alfredo Pascual
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La cantante Laura Pausini durante un concierto.
La cantante Laura Pausini durante un concierto.Getty Images

La cantante italiana Laura Pausini, una de las voces del país transalpino con más recorrido a nivel internacional, está en plena promoción de su nuevo trabajo, Yo Canto 2, y de la gira que va a empezar este viernes en España y que la a llevar a diversas ciudades del país. 

Pausini ha concedido una entrevista al periódico 20 Minutos en la que ha hablado de la importancia que ha tenido España en su trayectoria y ha destacado un aspecto positivo que, según ha opinado, solo le ocurre aquí.

"España es el primer país que me abrió las puertas cantando en otro idioma porque hasta ese momento yo en Europa cantaba en italiano. Vosotros -los españoles- creísteis en la posibilidad de haber sido capaz de hacerlo y de cantar en otro idioma", ha comenzado diciendo la cantante. 

La artista ha subrayado que "las oportunidades en la vida lo son todo" y ha reconocido que ella no se olvida de la gente que se las ha dado a ella, por eso está tan cómoda en España.

Además, también ha resaltado otra cosa que le pasa cuando viene a España y que no lo ocurre en otros países: "En España las personas a las que no les gusta ni mi voz ni mi música ni mi estilo no me faltan al respeto y todas me tratan con cariño. Eso es raro y único". 

"Eso a mí, que soy muy sensible, me toca fuertemente, así que os quiero demasiado", ha apostillado Pausini, autora de 13 discos de estudio. 

Laura Pausini, una carrera llena de éxitos

En 1993 y con tan solo 18 años, Laura Pausini empezó a forjar una carrera legendaria en el mundo de la música. Ese año ganó el Festival de San Remo y se convirtió en una referencia de la música del país y en la artista que más discos vendió.

No tardó en salir de Italia y en ser escuchada en todo el mundo, especialmente en zonas latinas donde ha tenido una acogida que la han hecho única. En total, ha vendido más de 80 millones de discos, ha ganado un Premio Grammy, cinco Grammy Latinos o ha sido nombrada Comendadora del Orden al Mérito de la República Italiana. 

Alfredo Pascual
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Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

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