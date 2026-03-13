Leire Martínez se pone nostálgica con 'El último vals' de La Oreja de Van Gogh y otros cuatro momentazos de los Premios Dial

El Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife ha vuelto a convertirse en el escenario de la gran gala de la música en español, la de los Premios Dial, que este jueves celebraba sus 30 cumpleaños.

Entre los ganadores de este año, un extenso listado de artistas consagrados, desde Laura Pausini a Pablo Alborán, pasando por Sergio Dalma, Pablo López, Amaral, Café Quijano, Marta Sánchez, Nil Moliner, Funambulista, Antoñito Molina, Depol, Antonio José, Kany García, Luis Fonsi, Carlos Vives y Leire Martínez. La cantante de Mi nombre ha ejercido, por segundo año, como maestra de ceremonias.

Además, se han entregado cuatro reconocimientos honoríficos, a las largas y exitosas carreras de cuatro figuras fundamentales de nuestra música como son Ana Torroja, Luz Casal, Mónica Naranjo y Antonio Carmona.

La gala ha estado llena de momentos emocionantes y nostálgicos, y de grandes actuaciones que han hecho vibrar al público con nuevos sonidos, pero también con míticos temas que han hecho viajar al pasado.

Leire y 'El último vals'

Varios de los artistas que han pisado esta noche el escenario han querido hacer un repaso por algunas de las canciones que más hemos escuchado en estos últimos 30 años... Y los primeros acordes han trasladado a todos hasta el debut de Leire Martínez con La Oreja de Van Gogh cantando el que fue el primero de sus éxitos, El último vals.

Después, Ana Guerra ha interpretado Corazón partío de Alejandro Sanz, Cepeda ha hecho lo propio con Zapatillas de El Canto del Loco, Álvaro García se ha atrevido con Dígale de David Bisbal...

Laura Pausini, ¿por qué te vas?

El huracán Pausini no ha dejado indiferente a nadie: divertida, espontánea y agradecida, además de recoger su premio, ha subido dos veces al escenario.

La primera, para ofrecer una íntima versión de Mi historia entre tus dedos, y la segunda, para encandilar a todos con una versión de la canción de Jeanette Por qué te vas, que incluirá en su nuevo disco, Yo Canto 2, que se ha lanzado hoy 13 de marzo.

Ana Torroja y los grandes éxitos de Mecano

Está a punto de lanzar disco en solitario, Se ha acabado el show, pero Ana Torroja hoy ha decidido echar la vista atrás para recordar tres de las canciones más famosas de Mecano, el trio del que formó parte junto a Nacho y José María Cano. Y no lo ha hecho solo, pues le acompañaba Martín Urrutia.

Cruz de Navajas, La fuerza del destino y Barco a Venus son los temas que la cantante ha elegido para demostrar que hay canciones de nuestro pop que son eternas.

Luz Casal, 'Tal para cual'

El último de los premios lo ha recogido la artista gallega, que lleva más de 40 años de carrera musical y que firma canciones que son parte de la historia del rock español. Una de ellas, Tal para cual, ha sonado esta noche, pero no en su voz, sino en la de Leire Martínez, Merche y Manuel Quijano. Ha sido un bonito homenaje para la artista que cerraba el palmarés.

Claro que Luz Casal, que parece que ha hecho un pacto con el diablo, ha querido que su especial voz también sonase y en directo ha cantado ¿Qué has hecho conmigo?, una de sus últimas canciones.

Y el fin de fiesta, de la mano de la orquesta Nueva Línea

Las cuatro chicas que conforman la orquesta Nueva Línea y que han protagonizado el fenómeno viral de los últimos meses han sido el gran final de fiesta de la gala.

Todo el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife se ha levantado para bailar sus dos grandes éxitos: Una noche loca y Un beso, las canciones que se convirtieron en tendencia en redes sociales de un día para otro, con coreografía incluida.