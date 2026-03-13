Irán asegura que un avión militar de Estados Unidos fue derribado por un misil en Irak y que murieron los seis tripulantes

Un avión de vigilancia P-8 Poseidon de Estados Unidos.

Un nuevo episodio tensa aún más la guerra en Oriente Medio. Irán ha asegurado que el avión cisterna estadounidense que se estrelló en el oeste de Irak fue derribado por un misil, un ataque que, según Teherán, acabó con la vida de toda la tripulación.

La versión iraní fue difundida por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, que citó declaraciones de un portavoz del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya.

Según esa fuente, el aparato militar de Estados Unidos fue alcanzado por un misil lanzado por grupos armados iraquíes, lo que provocó que el avión perdiera el control y terminara estrellándose.

Posteriormente, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó en un comunicado que el ataque dejó seis muertos, todos los miembros de la tripulación que viajaban en el aparato.

El misil, según esa versión, impactó en el momento en que el avión cisterna estaba reabasteciendo en vuelo a un caza “enemigo” durante operaciones militares en la región.

Washington habla de accidente

La versión estadounidense es muy distinta.

El Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) había informado previamente de que el avión, un KC-135, se estrelló debido a un accidente ocurrido en espacio aéreo aliado mientras participaba en operaciones relacionadas con la ofensiva contra Irán.

El Pentágono aseguró además que no hay indicios de que el siniestro fuera provocado por fuego hostil ni por fuego amigo, contradiciendo así la versión difundida por las autoridades iraníes.

Washington tampoco ha confirmado el número exacto de tripulantes que viajaban en el avión y señaló que las labores de rescate continúan, aunque no ofreció más detalles sobre posibles víctimas.

Milicias iraquíes en el centro de la tensión

Las declaraciones del portavoz militar iraní tampoco especifican con precisión qué grupo habría lanzado el misil, aunque apuntan a “grupos de resistencia” en Irak, una expresión que suele utilizarse para referirse a milicias chiíes cercanas a Irán.

En Irak operan numerosas facciones armadas agrupadas bajo el paraguas de las Fuerzas de Movilización Popular, una organización creada en 2014 para combatir al grupo yihadista Estado Islámico.

Con el paso de los años, estas milicias fueron integradas formalmente en las Fuerzas Armadas iraquíes y forman parte del sistema oficial de seguridad del país desde 2016.

Sin embargo, algunas de sus facciones mantienen una fuerte proximidad con Teherán y han sido acusadas por Estados Unidos de atacar intereses estadounidenses en Irak.

De hecho, Washington ha llegado a designar a varias de estas milicias como organizaciones terroristas, lo que ha alimentado las tensiones entre ambos países durante años.

Un nuevo episodio en la escalada regional

El incidente se produce en medio de la creciente escalada militar en Oriente Medio tras la ofensiva iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Desde entonces, la región vive una cadena de ataques, represalias y operaciones militares que involucran a varios países y a numerosas milicias aliadas.

La caída del avión cisterna añade ahora un nuevo foco de controversia, con dos versiones completamente opuestas sobre lo ocurrido: una que apunta a un accidente y otra que habla directamente de un derribo en pleno conflicto.