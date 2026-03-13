Estados Unidos permitirá vender temporalmente petróleo ruso para frenar la subida del crudo provocada por la guerra con Irán

Incendio en un depósito de petróleo de Shahran en Teherán (Irán), tras los ataques estadounidenses e israelíes, el 8 de marzo de 2026.

La guerra en Oriente Medio empieza a tener efectos directos en el mercado energético global. Estados Unidos anunció este jueves que autorizará temporalmente la compra de petróleo ruso que ya esté en tránsito, una medida destinada a contener la fuerte subida de los precios del crudo provocada por el conflicto con Irán.

El anuncio fue adelantado por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, a través de su cuenta en la red social X. Según explicó, la decisión permitirá que todo el petróleo ruso que actualmente se encuentra cargado en buques pueda venderse y entregarse a nivel mundial pese a las sanciones vigentes contra Moscú.

Autorización temporal

La autorización será, sin embargo, temporal. Las exenciones estarán vigentes únicamente hasta el próximo 11 de abril.

Bessent aseguró que esta flexibilización podría introducir cientos de millones de barriles adicionales en el mercado, lo que ayudaría a aliviar la presión sobre los precios internacionales del petróleo.

Un mercado sacudido por la guerra

La decisión llega después de que el precio del crudo superara los 100 dólares por barril en las últimas horas, impulsado por la creciente tensión en Oriente Medio.

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha alterado las rutas energéticas de la región, especialmente tras los incidentes registrados en el estrecho de Ormuz, uno de los pasos estratégicos más importantes del comercio mundial de petróleo.

Por ese corredor marítimo circula aproximadamente una quinta parte del crudo que se consume en el planeta, por lo que cualquier interrupción provoca un impacto inmediato en los mercados.

Ante ese escenario, Washington ha optado por permitir temporalmente que el petróleo ruso que ya está en tránsito llegue a su destino, una medida que busca evitar un desabastecimiento inmediato y frenar la escalada de precios.

Un paso más tras la excepción concedida a India

La decisión amplía una medida similar que el Tesoro estadounidense adoptó la semana pasada. En ese momento, Washington autorizó a la India a acceder durante 30 días al petróleo ruso que permanecía varado en el mar debido a las sanciones internacionales.

Ahora, la Administración de Donald Trump ha decidido extender esa exención a nivel global, aunque insiste en que se trata de una medida limitada y excepcional.

Desde el Gobierno estadounidense han subrayado que el levantamiento temporal de las sanciones no supondrá un beneficio significativo para Rusia, ya que solo afecta al petróleo que ya estaba cargado en barcos.

Trump: "Cuando sube el petróleo, ganamos dinero"

El propio presidente estadounidense, Donald Trump, también se pronunció sobre la situación del mercado energético.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario afirmó que la subida del precio del crudo puede terminar beneficiando a Estados Unidos.

"Somos, con diferencia, el mayor productor de petróleo del mundo, así que cuando suben los precios del petróleo ganamos mucho dinero", escribió.

Trump insistió además en que su prioridad sigue siendo la campaña militar contra Irán y la destrucción de su programa nuclear.

Mientras tanto, el encarecimiento del petróleo también está teniendo otro efecto: hacer más rentables los tipos de extracción más costosos, como el fracking o las arenas bituminosas, especialmente en Estados Unidos y Canadá.

Con el conflicto entrando en su decimotercer día y las rutas energéticas bajo presión, los mercados siguen atentos a cualquier movimiento que pueda alterar aún más el equilibrio del petróleo mundial.