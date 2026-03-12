El vapeo ilegal se dispara en Europa y pone en alerta a España: el prohibicionismo no funciona

El prohibicionismo es una de las vías más utilizadas en Europa para tratar de poner fin al tabaquismo. Como la propia palabra indica, la estrategia se basa en acabar con cualquier tipo de producto que lleve nicotina. Sin embargo, un estudio realizado por el Instituto Fraunhofer IIS (uno de los principales centros de investigación aplicada de Europa) ha llegado a la conclusión de que esa vía está haciendo que el vapeo ilegal se dispare en el viejo continente.

Según la investigación, el mercado ilícito de cigarrillos electrónicos en Europa supone el 48% del total anual vendido. Ello se traduce en un valor total estimado de más de 6.600 millones de euros en 2024. De hecho, desde el Instituto Fraunhofer IIS apuntan a que a cierre de 2025 la cifra podría haber superado los 7.200 millones de euros.

En el estudio, se responsabiliza de este problema con los vapers ilícitos en gran medida a la legislación irregular de los países europeos, la cual "alimenta los incentivos para el comercio irregular". En ese sentido, el centro de investigación aplicada detalla que el 90% de los cigarrillos electrónicos que se importan a Europa provienen de China y una "gran parte" se produce de manera irregular.

En el caso de España, el mercado ilícito combinado de líquidos y dispositivos desechables está por debajo de la media europea, aunque se sitúa en un elevado 39%. El porcentaje es superior al de Portugal (30%), pero está por debajo de los de Francia e Italia (58% y 44%, respectivamente).

Según el Instituto Fraunhofer IIS, esos datos son la prueba de que "las medidas nacionales unilaterales y la mera estrategia prohibicionista se han demostrado inefectivas". Desde el centro de investigación aplicada incluso expresan que esa clase de decisiones tienden a "favorecer la expansión del mercado gris y negro a través del libre comercio dentro de Europa.

"Riesgo incalculable para la salud de los consumidores"

En ese sentido, en el estudio se alerta de que los mercados gris (de productos legales pero no autorizados a su venta en ese mercado) y negro (robados, falsificados o sin control sanitario ni de ningún tipo) generan un "riesgo incalculable para la salud de los consumidores".

En concreto, en la investigación se subraya que "los cigarrillos electrónicos irregulares pueden contener sustancias no testadas con efectos no probados. Este riesgo se puede manifestar en envenenamiento y efectos adversos para la salud a largo plazo".