Un grupo de estudiantes se da cuenta de lo que tienen en este compartimento de la lavadora y salen corriendo del piso

Las redes sociales tienen un talento especial para convertir pequeños momentos domésticos en fenómenos virales. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido con un vídeo publicado en TikTok por la usuaria @nahiamarin, en el que un grupo de estudiantes descubre algo que no esperaban al abrir uno de los compartimentos de su lavadora.

La escena comienza con incredulidad. Al abrir la parte inferior del electrodoméstico, donde se encuentra el filtro de la lavadora, los jóvenes se encuentran con algo que no imaginaban: una enorme acumulación de suciedad, restos de pelusas y fibras textiles que parecen haberse acumulado durante mucho tiempo.

La reacción es inmediata y completamente espontánea.

"Esto no puede ser verdad, es surrealista", se escucha decir en el vídeo mientras uno de ellos se acerca para mirar más de cerca lo que hay dentro. La sorpresa se transforma rápidamente en asombro cuando empiezan a sacar los restos.

"Le pones una funda y vale para las sillas"

A medida que extraen la masa de pelusas, el grupo no puede evitar comentar lo que están viendo.

"¡Mira, mira, mira!", repiten entre risas y sorpresa mientras sacan una enorme cantidad de fibras compactadas.

En un momento del vídeo, uno de ellos bromea sobre el tamaño del montón de pelusa que han sacado:

La escena combina incredulidad, humor y un punto de repulsión. Mientras algunos se acercan para mirar mejor, otros dudan incluso en meter la mano.

"Para meter la mano ahí… nosotras no", dice una de las voces del grupo mientras observan el resultado.

Un problema más común de lo que parece

Lo que muchos usuarios han señalado en los comentarios es que el vídeo refleja un problema doméstico bastante habitual: el desconocimiento del mantenimiento básico de algunos electrodomésticos.

El filtro de la lavadora es una pieza clave que retiene restos de fibras, monedas, cabellos o pequeños objetos que se desprenden durante los lavados. Si no se limpia con cierta regularidad, puede acumular una gran cantidad de suciedad.

Esa acumulación no solo provoca escenas como la del vídeo viral, sino que también puede generar malos olores, problemas de drenaje o incluso averías en la lavadora.

Por eso los fabricantes suelen recomendar revisarlo periódicamente, algo que muchos usuarios confiesan en redes que no hacen hasta que ocurre algo parecido.

El momento viral

El vídeo ha acumulado numerosas reacciones porque captura un momento muy reconocible: la mezcla de sorpresa y horror cuando descubres algo que llevas tiempo sin revisar en casa.

Muchos usuarios han comentado que la escena les recordó a situaciones similares en pisos compartidos o residencias de estudiantes, donde el mantenimiento de los electrodomésticos suele pasar a un segundo plano.

Otros, directamente, agradecen haber visto el vídeo porque les ha hecho revisar su propia lavadora.

Lo que empezó como un momento cotidiano entre estudiantes ha terminado convirtiéndose en uno de esos vídeos que funcionan especialmente bien en redes: una mezcla de sorpresa, humor y una pequeña lección doméstica que muchos descubren demasiado tarde.