Ya es oficial: el BOE fija becas universitarias de hasta 2.700 euros para residencia y matrícula gratis para familias con menos de 38.242 euros al año

Buenas noticias para estudiantes... y para sus familias. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves 12 de marzo las cuantías definitivas de las becas de estudio para el curso 2026-2027 en conceptos de residencia, matrícula y otros, así como la orden que fija las matrículas gratis para aquellas familias con ingresos limitados.

Como recoge el documento del BOE en su Capítulo II, artículo 3, se establecen becas de hasta 1.700 euros en concepto de cuantía fija ligada a la renta del solicitante. La ayuda se eleva hasta los 2.700 euros en el caso de ligarse a la residencia del estudiante durante el curso.

También se establecen ayudas de menor cuantía, las llamadas 'becas básicas' de 300 euros que, en caso de cursar ciclos formativo de Grado Básico se elevan a 350 euros.

Según lo publicado en el Boletín Oficial del Estado, se establecen niveles de renta por número de miembros familiares para poder acceder a las becas del curso. Así, en las del primer tipo, con ayuda para la matrícula y la residencia, una familia de cuatro miembros no puede ingresar más de 22.107 euros anuales en total. La cifra se ubicaría por debajo del umbral de pobreza marcado por los medidores específicos.

En el caso de la beca de matrícula, el segundo tipo, el umbral para una familia de cuatro miembros se sitúa en 38.242 euros, que bajaría a 32.201 en el caso de que sean tres los integrantes. Si se trata de una familia con cinco miembros, la cifra límita marcada por el BOE se eleva hasta los 42.743 euros.