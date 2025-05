Leroy Sánchez, coautor de 'SloMo': "Eurovisión fue una experiencia increíble. Le pusimos muchísimo corazón y trabajo"

Actualmente, redes sociales como TikTok o Instagram y plataformas como Youtube se saturan cada día con miles de personas versionando canciones o interpretando sus propios temas. Algunos buscan hacerse virales y, tal vez, tener una oportunidad en la música. Hace casi veinte años, Leroy Sánchez (Vitoria, 1991), fue de los primeros en utilizar internet para subir covers. Apenas era un adolescente. Desde entonces, sus vídeos han recibido más de 706 millones de visitas y más de 4,38 millones de suscriptores.

Fue sólo el inicio de una prometedora carrera que le ha llevado a vivir en Estados Unidos desde los 18 años, a componer canciones para artistas como Blas Cantó, Machine Gun Kelly, Malú, Leo Rizzi o Pitbull, y a publicar hace apenas unas semanas su segundo álbum: Sorry for the chaos. Un disco en el que Leroy mantiene esa esencia auténtica que impregna en todas sus canciones. "Cuando escribo para mí tengo que ser fiel a mí mismo", cuenta en una entrevista para El HuffPost.

Durante la charla, el intérprete también nos habla de su experiencia en Eurovisión con Chanel. "Íbamos con la idea de hacer el mejor trabajo posible y fue una experiencia realmente súper", rememora. Y cuenta por qué no ha vuelto a presentar canciones al Benidorm Fest: "No es algo que esté persiguiendo".

Leroy Sánchez

- Tus seguidores dicen que en Sorry for the chaos, tu último disco, han escuchado a un Leroy Sánchez más maduro y más personal que en Standby (2022). ¿Tú también lo crees?

- Sí, es lo que intento conseguir en cada proyecto. Tiene que haber una evolución no sólo personal, sino también en lo profesional. Me gusta que la producción esté más currada, que la mezcla sea mejor, la composición esté a un nivel superior... En ese aspecto, sí creo que ha habido una evolución.

- El álbum tiene canciones escritas desde la emoción, como Nuclear o Fallin’ . En esta última hablas del dolor emocional tras una ruptura amorosa y del caos interno que esa pérdida genera. ¿Es autobiográfica?

- Cuando escribí esta canción estaba en Miami con uno de mis productores. Era de noche, estaba lloviendo y era todo súper dramático. Y ambos empezamos a hablar de la vida. Él estaba pasando por una etapa emocional muy jodida y yo por una ruptura que no era exactamente amorosa. Era una ruptura de amistad. Se habla poco de esas rupturas, pero son también muy dolorosas. Así que puedo decir que esta canción es fruto de una experiencia personal.

- En una entrevista en 2016 dijiste: ‘Ser uno mismo es la clave para diferenciarse’. ¿Sigue siendo Leroy Sánchez leal a sí mismo?

- Sí. Suena muy kumbayá, pero es verdad. Si vas a ser artista y te estás exponiendo al mundo con tu arte, es muy difícil mantenerte fiel a ti mismo. Pero creo que eso es precisamente lo que te diferencia del resto. Todos tenemos influencias de 'x', pero los únicos que vivimos nuestras experiencias somos nosotros. Tienes que ser fiel a eso, tienes que escribir desde una parte que sea real.

- Pero hay artistas que, por ejemplo, han pasado del indie al reguetón o el trap. ¿Tú te verías cambiando de estilo?

- A mí me gusta hacer de todo cuando compongo para otros artistas. Hay que ser polifacético en ese aspecto. Pero cuando escribo para mí tengo que ser fiel a mí mismo.

- ¿Entonces no te vamos a ver cantar reguetón?

- Nunca digas nunca, pero no creo.

- Tu último disco es completamente en inglés, pero a lo largo de tu carrera también has escrito canciones en español. ¿Te sientes más cómodo componiendo en inglés?

- Por lo general, sí. Porque la música que yo consumo es música anglo. A la hora de componer, institivamente la melodía que me sale y la fonética de las palabras es muy anglo. Incluso cuando compongo en español se nota que es casi traducido.

- Empezaste a subir vídeos a Youtube en 2006, cuando no mucha gente lo hacía ni existía tampoco Instagram o TikTok. ¿Crees que ahora es más difícil destacar en un mundo virtual tan trufado de artistas buscando una oportunidad?

- Totalmente. Entonces no había ni dios en Youtube. Ahora, la cantidad de contenido que se sube cada día es desbordante. Y es mucho más difícil que se te escuche y se te vea, pero creo que eso también aumenta el nivel de música y de contenido que se sube. Al final, estás compitiendo. Eso eleva la calidad. En cierto modo, aunque no siempre, vemos a muchos artistas nuevos y emergentes con unas propuestas súper cool y súper arriesgadas.

- ¿Y qué opinas de los concursos de televisión? A ti no te hemos visto en ninguno...

- ¿No? No habéis investigado suficiente. Esto no lo he contado nunca, pero yo hice el casting para Eurovisión Junior en la misma edición que Blas Cantó.

- ¿Pero te seleccionaron?

- No. De hecho, me cortaron el casting a la mitad. Me dijeron que se había acabado la cinta.

- ¿Y cómo viviste ese 'trauma'?

- Yo me acuerdo que estaba nerviosísimo y canté una canción de Álex Ubago. Hice la audición y ya. Después me presenté a Veo Veo y paré. Los concursos no son para mí.

- ¿Tú crees que los talent shows son una buena plataforma? ¿Recomendarías a alguien que se presentara?

- En Estados Unidos trabajé en American Idol y, cuando estás dentro, descubres lo que es realmente la televisión. Un talent show no es sólo un concurso musical. Lo bueno es que, ahora, la gente que se presenta a estos concursos lo sabe. Mi consejo es que si vas a la tele, dales lo que buscan. Pero no te dejes llevar por los focos y lo brillante. Te tienes que convertir en un marketing personal y analizarlo desde fuera. Divide lo profesional de lo personal.

- No has participado en concursos pero sí estuviste en Eurovisión, por partida doble: con Blas Cantó (2021) y con Chanel (2022). Se han cumplido estos días tres años de tu experiencia con SloMo. ¿Cómo recuerdas aquella aventura?

- (Justo, en ese momento, Chanel le escribe al teléfono) Hablando del rey de Roma... (ríe). Fue una experiencia increíble, muy intensa, pero aprendí muchísimo. Es algo que lo llevo conmigo con mucho orgullo, porque le pusimos muchísimo corazón y muchísimo trabajo. E íbamos con la idea de hacerlo lo mejor posible. Fue una experiencia realmente súper.

- ¿Tú también crees que si no se hubiera producido la invasión rusa en Ucrania, España habría ganado?

- Igual sí hubiéramos ganado, pero nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Y ahí se quedó.

- ¿Qué relación mantienes actualmente con Chanel? ¿Habláis a menudo? ¿Le vas a componer alguna canción?

- Estamos hablando continuamente y me muestra lo que está haciendo, yo a ella... Hablamos, sobre todo, de música.

- Creo que no has vuelto a presentar canciones al Benidorm Fest. ¿Por qué?

- La situación no se ha dado y tampoco es algo que estoy persiguiendo.

- ¿Es interesante económicamente para un compositor presentar canciones a una competición como es el Benidorm Fest?

- Si tienes una canción que puede o no ser escuchada porque se queda en un disco duro, obviamente sí. Merece la pena. Sea Benidorm Fest o lo que sea.

- ¿Qué te parece este año la candidatura de Melody y Esa diva?

- Me parece cool. Melody es una artistaza de la leche que lleva mil años haciendo esto y es carne de escenario. Tengo muchas ganas de ver qué hace en Basilea y sé que lo va a dar todo.

- Estás afincado en Los Angeles desde que alcanzaste la mayoría de edad. ¿Echas de menos España? ¿Abres la puerta a volver algun día?

- Vuelvo habitualmente porque tengo familia aquí, pero ya tengo una vida en Estados Unidos. Son ya catorce años allí. Pero nunca digas nunca. Donde me lleve el viento.

- Si tuviéramos aquí una bola mágica y pudiéramos verte dentro de diez años, ¿qué te gustaría ver sobre ti?

- Pues me gustaría ver que sigo componiendo música, con mi público, tocando en shows... No me gusta ser ambicioso, no me gusta decir que me gustaría ver llenando un Movistar Arena. Después de tantos años haciendo esto, lo importante es estar presente. Y también me gustaría meterme en el mundo del cine y de Broadway. No como actor, pero sí componer algo para ese mundo.