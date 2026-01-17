Un cliente va a un restaurante, no le atienden al faltar tres minutos para cerrar y le lanzan una réplica digna de debate

Un restaurante se niega a atender a un cliente que llegó a tres minutos del cierre de la cocina.

La reseña del cliente de un restaurante ha vuelto a abrir un debate que parecía enterrado en el mundo de la hostelería. La cuenta de X @SoyCamarero ha compartido la crítica de una persona que denuncia la situación que vivió al acudir a uno de sus establecimientos de confianza.

"Uno de mis restaurantes favoritos. Voy continuamente, pero han fallado en algo tan básico como no atender a una persona a 3 minutos de que cerrar la cocina", expone este cliente, que se queja de que no le atendieron.

"Si fuera un grupo de 20 lo acepto, pero una persona me parece una falta de respeto a un cliente habitual", comenta en la reseña, donde puntúa con una estrella al restaurante en cuestión.

En estos casos, los establecimientos suelen proceder como creen conveniente. No existe una norma clara que regule este tipo de situaciones, por lo que cada restaurante es libre de atender o no a los clientes que llegan al local con tan poco margen de tiempo.

Hay opiniones para todos los gustos

"La falta de respeto la tienes tú al no respetar el horario de trabajo de los demás, a tres minutos de cerrar...", opina la cuenta @SoyCamarero, que recoge el sentir general de los hosteleros y hosteleras que se enfrentan a estas situaciones.

Así lo demuestran los comentarios en la publicación de X, donde un usuario destaca que el supuesto cliente habitual nunca haya puesto una reseña "hasta que algo le pareció que estaba mal".

En esta línea, otro usuario de X ironiza sobre la falta de respeto de este cliente: "A tres minutos de cerrar la cocina se puede agarrar un par de trozos de pan para bocadillo, escupir dentro de él con tono 'blandiblú', envolver en papel albal y ponerlo para llevar".

Por otro lado, hay quienes piensan que este cliente está en todo su derecho de pedir algo para comer a falta de tres minutos para cerrar la cocina. "La cocina está abierta, falten 3 o 30 minutos. Cocineros de cristal", opina otro usuario de X.