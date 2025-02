Lo que muchos pensaron nada más ver a las presentadoras del Benidorm Fest

Ruth Lorenzo, Paula Vázquez e Inés Hernand han sido las tres maestras de ceremonias del Benidorm Fest 2025. De las tres, Vázquez era la debutante en esta cita, en la que se elige el representante de España en Eurovisión, mientras que es el segundo año consecutivo para Lorenzo y Hernand ha participado en las cuatro ediciones del certamen.

En la final han mostrado mayor complicidad y fluidez, algo que echaron de menos algunos usuarios de redes sociales en la primera semifinal. Noche a noche, el trío ha ido ganándose a los espectadores.

Nada más verlas aparecer en la final de este sábado, muchos no han podido evitar tener el mismo pensamiento: para algunos, sus looks evocaban el The Eras Tour de Taylor Swift. Concretamente, los estilismos de la artista norteamericana que evocan a los discos The Tortured Poets Department, Reputation y Fearless.