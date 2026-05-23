Adiós a los mosquitos: inventan un aparato que usa láser con IA para acabar con cualquier insecto dentro de casa

China sigue revolucionando la tecnología, incluso contra los mosquitos, con un láser que les elimina.

Un 'francotirador' láser contra mosquitos. Suena tan futurista como bizarro, pero también aliviante para la mayoría que sufre con el calor los molestos picotazos. Pues adiós a aerosoles, enchufes antipicaduras y demás inventos. La 'guerra de las galaxias' en pocos milímetros y dentro de tu casa.

Pero el tema es cada vez más serio. El cambio climático está ampliando el territorio de los mosquitos en medio mundo. Y con ellos también crecen enfermedades como el dengue, el zika o la malaria.

Ahora, una startup china cree haber encontrado una solución digna de ciencia ficción: un sistema láser con inteligencia artificial capaz de localizar y destruir mosquitos en pleno vuelo en apenas milésimas de segundo.

La empresa Photon Matrix Lab, ubicada en Changzhou, ha desarrollado un dispositivo portátil que utiliza visión artificial, sensores lidar y rayos láser pulsados para detectar insectos diminutos y neutralizarlos automáticamente.

El aparato ha despertado una enorme expectación internacional. Su campaña de financiación colectiva superó los 1,5 millones de dólares, multiplicando por 80 el objetivo inicial de 20.000 dólares. Las primeras unidades, con precios entre 600 y 620 dólares, se agotaron en cuestión de días.

Un láser doméstico que elimina hasta 30 mosquitos por segundo



El funcionamiento parece sacado de un sistema militar miniaturizado. El dispositivo utiliza cámaras y algoritmos de inteligencia artificial capaces de detectar objetivos de apenas 2 milímetros de tamaño.

Cuando identifica un mosquito en movimiento, el sistema calcula instantáneamente su posición y dispara un láser pulsado de alta energía que inutiliza al insecto en pleno vuelo.

Todo el proceso dura aproximadamente 0,003 segundos y resulta prácticamente invisible para el ojo humano. Según la empresa, el sistema puede llegar a eliminar hasta 30 mosquitos por segundo. El fundador y director ejecutivo de Photon Matrix Lab, Wang Chuan, define el producto como “un microsistema de defensa doméstico”, según declaraciones publicadas en Chinadaily.

El gran problema: detectar algo tan pequeño



El reto tecnológico principal no era disparar el láser, sino detectar mosquitos de manera fiable. Los primeros prototipos fallaban constantemente porque las señales lidar —la tecnología de detección basada en luz— quedaban ocultas entre interferencias y ruido ambiental.

La solución llegó al combinar tres tecnologías: un sistema lidar propio, algoritmos avanzados de visión artificial y emisión láser ultrarrápida. Eso permitió alcanzar tasas de detección superiores al 95% dentro de un radio de seis metros. “Convertimos un cañón en un rifle de francotirador”, resume Wang.

La amenaza real de los mosquitos



Aunque el dispositivo pueda parecer un simple gadget futurista, detrás hay un problema sanitario enorme. Según la Organización Mundial de la Salud, los mosquitos provocan más de 700.000 muertes al año en todo el mundo al transmitir enfermedades infecciosas.

Existen más de 3.500 especies distintas y alrededor de 200 pueden picar a humanos.

El calentamiento global está además ampliando progresivamente las zonas donde sobreviven estos insectos, especialmente en regiones templadas que antes eran demasiado frías. Eso explica el creciente interés internacional por nuevas tecnologías de control de plagas.

China pasa de copiar a liderar tecnología láser



El caso refleja además otro cambio importante: el crecimiento tecnológico chino en sectores avanzados. Durante años, las empresas chinas dependieron de tecnología extranjera en sistemas láser de precisión. Pero en la última década, el país ha desarrollado una enorme capacidad industrial propia.

Lo que antes se utilizaba únicamente para maquinaria pesada o corte industrial ahora empieza a miniaturizarse para consumo doméstico. Li Ran explica que en Changzhou la cadena de suministro permite fabricar prototipos avanzados en cuestión de semanas. “En Silicon Valley sería muy difícil conseguir algo así tan rápido”, asegura.

Israel también trabaja en sistemas similares

La carrera tecnológica contra los mosquitos no es exclusiva de China. La startup israelí Bzigo desarrolla un dispositivo llamado Iris que utiliza visión artificial para localizar mosquitos en interiores. La diferencia es que el sistema israelí únicamente detecta los insectos y alerta al usuario. El aparato chino va mucho más lejos: dispara y elimina automáticamente.

Photon Matrix Lab ya prepara la producción inicial de unas 5.000 unidades para este verano. Pero la ambición de la empresa no se limita al mercado doméstico. Sus responsables estudian aplicaciones futuras en agricultura, control industrial de plagas y espacios públicos. Y ahí es donde la combinación entre IA, sensores y láser podría convertirse en un negocio enorme, en una lucha milenaria con estos pequeños insectos.