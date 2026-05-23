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“Las vacaciones ya no empiezan en el aeropuerto”: así están cambiando TikTok e Instagram la forma de viajar
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“Las vacaciones ya no empiezan en el aeropuerto”: así están cambiando TikTok e Instagram la forma de viajar

La nueva agencia de viajes es el algoritmo.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Una mujer sonriendo mientras se toma una fotografía tipo selfie en un campo lleno de margaritas
Una mujer sonriendo mientras se toma una fotografía tipo selfie en un campo lleno de margaritasGetty Images

Hubo un tiempo en el que elegir destino para las vacaciones dependía de una agencia de viajes, una recomendación de algún amigo, un programa de televisión o una guía turística. Pero las cosas han cambiado.

Hoy muchas decisiones se toman deslizando el dedo por una pantalla, y para los destinos de viaje esto es clave. Un vídeo de treinta segundos puede convertir un rincón desconocido en el próximo destino viral del verano.

Y es que las redes sociales no solo están cambiando qué lugares visitamos, sino también cómo viajamos, qué esperamos encontrar y hasta la manera en la que vivimos la experiencia.

El viaje ya no empieza cuando uno sale de casa, sino mucho antes. Cuando se guarda un vídeo en TikTok o se envía un reel por Instagram con el mensaje que lo inicia todo: “Tenemos que ir aquí”.

Las vacaciones empiezan en el móvil

Así lo cuenta la experta en estrategia digital para el sector de viajes y turismo, Cecilia Galaz, directora general de Moov, quien destaca cómo TikTok e Instagram se han convertido en herramientas centrales para planificar viajes.

“Muchas veces uno decide dónde se va a ir de vacaciones meses antes, y va guardando opciones como una carpeta mental, y literal, de lugares”, expone Galaz, explicando así una realidad cada vez más común: mucha gente no busca destinos concretos, sino que los descubre mientras consume contenido en redes sociales.

Un restaurante escondido, una playa espectacular o un alojamiento de ensueño pueden aparecer de repente en el feed y convertirse automáticamente en una posibilidad real de viaje

Cómo el algoritmo moldea nuestros deseos

Según explica Galaz, el algoritmo tiene un papel decisivo en este proceso. Cada simple acción que realizamos como usuarios, como por ejemplo ver un vídeo concreto unos segundos más, guardarlo, compartirlo o leer los comentarios, funciona como una señal que la plataforma interpreta para seguir mostrando contenido parecido.

“El algoritmo detecta micro-señales de comportamiento y las multiplica”, señala la experta. Es decir, cuanto más interés muestras por un tipo de viaje o de destino, más contenido similar aparece. Y eso acaba moldeando también el propio deseo de viajar.

La lógica se parece a la de plataformas como Netflix, pero aplicada al turismo: el algoritmo aprende qué te atrae y construye alrededor de eso una especie de escaparate personalizado de lugares que quizá nunca habías pensado visitar.

El peso de los microinfluencers

Otro de los cambios importantes tiene que ver con quién recomienda ahora los viajes. Según explica la directora de Moov, los microinfluencers generan más confianza porque muestran experiencias aparentemente reales y cercanas.

“Hoy es muy difícil mentir en redes sociales: te pillan al tiro”, afirma Galaz. Una confianza que también está extendida entre los usuarios, quienes suelen percibir como más auténtica la recomendación de alguien “normal” que la publicidad clásica de hoteles o agencias.

  Un hombre se hace un selfie en BarcelonaAlexandr Spatari vía Getty Images

La consecuencia de esto es clara: cada vez más personas organizan sus vacaciones a partir de recomendaciones, relatos de experiencias y vídeos cortos grabados por desconocidos en TikTok o Instagram.

La nueva forma de descubrir el mundo

Además, la experta señala que las redes no solo cambian cómo se elige destino, sino que también modifican sustancialmente la forma de viajar e incluso la esencia de los lugares.

Muchos destinos empiezan a amoldarse y rediseñarse pensando directamente en su potencial visual y en cómo van a funcionar en redes sociales. Restaurantes, hoteles y destinos turísticos buscan convertirse en espacios “instagrameables”.

Y eso alimenta otra dinámica: viajar también para generar contenido. La experiencia deja de ser únicamente personal y pasa a construirse pensando en cómo será compartida después online.

Un fenómeno que, aunque tiene aspectos positivos como descubrir destinos alternativos fuera de los circuitos clásicos, también deja cierta inquietud sobre cómo las plataformas están moldeando nuestros desplazamientos e incluso nuestros gustos.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
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Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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