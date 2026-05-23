Un estadounidense que lleva viajando por el mundo desde 1990 confiesa por qué considera a España uno de los países más completos del planeta

Gabriel lleva tres décadas viajando por el mundo y compartiendo sus aventuras a través de su canal de YouTube. En una nueva publicación, no tiene escrúpulos en afirmar que España es su país favorito. Él expone los motivos a la par que da un paseo por la ciudad de Marbella, en la provincia de Málaga, en un vídeo que ha alcanzado más de 19.000 visualizaciones.

El objetivo del vídeo, explica, es contestar por qué España es uno de mis países favoritos: "No he pasado tanto tiempo aquí como en India, Grecia, Tailandia, Turquía, México, pero diría que está en el top 10 de países que más he visitado".

"He visto una gran cantidad de lugares en este país, y aunque hay mucho más que ver, eso es realmente uno de los grandes atractivos de España. Es uno de esos países donde hay una enorme cantidad de cosas que hacer y explorar. Todas las ciudades y pequeños pueblos tienen el clasico estilo español antiguo: una catedral, una plaza mayor, todo espectacular, antiguo y moderno".

"Pero no todos los países del mundo, e incluso de Europa, son así. Aquí, todos los pueblos y ciudades son bonitos, con buena atmosféra, plazas agradables y donde se come y se bebe bien. Hay muchisimo que ver". En este sentido, pone de ejemplo la ciudad de Ronda: "Probablemente no hayas oído hablar de ella, pero es increíble y espectacular".

El turismo en España no para de crecer

Durante el verano de 2025, España volvió a batir un récord en la llegada de turistas al país, con 55,5 millones de entradas hasta julio (4,1% más), que gastaron 76.000 millones de euros. Esto supuso un aumento del 7,2% respecto al verano anterior. Ya van dos años consecutivos en los que entre enero y julio España supera los 50 millones de turistas extranjeros.

Los principales países emisores en los siete primeros meses fueron Reino Unido (con cerca de 11 millones y un aumento del 4,3 %), Francia (con más de 7,1 millones, el 1,7 % más) y Alemania (con más de 6,9 millones, un 1,6 % más). A continuación se situó Italia (3,2 millones, el 6,7 % más), Países Nórdicos (3 millones, el 1,3 % más) y Países Bajos (2,9 millones, un 4,2 % superior).