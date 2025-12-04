ENCUESTA: ¿Qué te parece que España se retire de Eurovisión 2026? 

Después de una tensa Asamblea General, la UER ha decidido esta tarde tras una votación no expulsar a Israel de Eurovisión y mantener su participación. Esa decisión implica que otros países, entre los que se incluye España, hayan anunciado que se retiran del festival tal y como habían prometido hace semanas.

RTVE ha anunciado esta retirada minutos después de conocerse el resultado de la votación, inmediatamente después de que lo hiciera AVROTROS, la radiotelevisión pública de países bajos.

