Spotify no paga a los artistas por reproducción: así ha repartido la plataforma 137 millones de euros en España

Se ha hablado largo y tendido de la remuneración a los artistas musicales en las plataformas de streaming, principalmente en Spotify. En la mayoría, por parte de artistas que aseguraban que el pago por reproducción oscilaba entre 0,0033 y 0,0044 euros en 2023.

La compañía ha desmentido esto en la presentación de la tercera edición del informe Loud & Clear, en la que han recordado que el pago que reciben los artistas va en proporción a otros factores como streamshare, una proporción de reproducciones que obtiene un artista en relación con el total de reproducciones de un período, que están en un fondo común de regalías.

"Dentro de un pool de streams, cuanto mayor sea el share o el ratio de esos streams, más vas a cobrar. Eso depende mucho del tamaño de tu audiencia y de lo 'enganchada' que esté, del engagement", ha señalado en la presentación Melanie Parejo, Head of Music para el sur y este de Europa en Spotify.

Además, esto tendría en cuenta otros factores como el engagement y el tamaño de la audiencia de cada artista. Como resultado, según han comunicado, en total Spotify repartió en 2024 más de 10.000 millones de dólares en 2024 a nivel internacional en concepto de royalties algo que en España se ha traducido en 137 millones de euros pagados a los artistas, un 11% más que en 2023. Además, han destacado que "la cantidad de artistas españoles que generaron más de 10.000 euros, 50.000 euros y 100.000 euros se ha duplicado desde 2019".

Según ha destacado Parejo, el ingreso que reciben por reproducciones los artistas españoles supone "en torno a un 25% de sus ingresos" a los que hay que sumar otros acuerdos con otras plataformas, giras, merchandising o acuerdos de sincronización.

Las remuneraciones de los artistas independientes y qué pasa si no se llega a 1.000 reproducciones

Otra creencia que desde Spotify han tratado de desterrar es la de que se favorece el crecimiento de artistas grandes frente a los independientes. Según han señalado, más del 60% de todos los royalties generados por artistas españoles en Spotify en 2024 corresponden a artistas o sellos independientes, una proporción más alta en España que a nivel global.

Además, señalaron que el número de artistas que generan royalties se ha multiplicado por tres desde 2017, pese a que han aumentado a su vez el número de usuarios de la plataforma que suben contenido, con un total de 12 millones sin ser todos artistas.

Asimismo, negaron que haya una relación directa entre los grandes éxitos virales y la remuneración. Recordaron que a nivel global, de 1.500 artistas que han generado más de un millón de euros de remuneración un 80% no habían tenido canciones en las playlists como Daily top 50.

Sobre la polémica medida implantada en Spotify en 2024 de no remunerar a aquellos cuyas canciones no superen las 1.000 reproducciones en la plataforma, Parejo ha defendido que no se trata de una medida que perjudique a artistas emergentes, sino que se trata de limitar a otros creadores de contenido que no suben música.

"Estábamos en el nivel uploader, que no tanto en el nivel artista", ha recordado y ha señalado que han puesto un límite "bajo" acorde a otro tipo de acuerdos en la industria. "Normalmente no podrías ni llegar a cobrarlo por parte de la distribuidora porque suele tener también unos mínimos de gestión. Lo estamos haciendo para quienes no son artistas, quienes están haciendo canciones más bien de sonido funcional, de canciones que pueden ser incluso ruido, para que eso no tenga tanto sentido", ha explicado.

El caso de las playlists y la influencia a nivel global

Otro caso en el que se ha puesto el foco es el de los pagos por aparecer en determinadas playlists y, por ende, aumentar el rango de la audiencia y el número de reproducciones. "Cuando apoyamos a un artista por parte de relaciones con la industria, son apoyos estratégicos de marketing, que pueden incluir campañas, redes sociales, etc.", ha explicado Parejo.

"Por otro lado, está el apoyo editorial, que eso lo va a decidir el editor o la editora con su criterio editorial a prueba de bombas, absolutamente propio, donde no cabe ninguna interferencia. Ellos deciden quién va, cuánto tiempo se queda y dónde va. No es su gusto personal, es su criterio editorial junto con un montón de data", ha recalcado y ha señalado que en función de la evolución comportamiento de las canciones de una lista se va decidiendo si permanece, si altera su posición o si sale.

En el caso de los artistas españoles, desde Spotify han destacado la proyección internacional de los mismos, ya que aseguran que el 50% de los royalties que han recibido se generan desde fuera de España. Destacando además que la música interpretada en español fue una de las que mejor rendimiento tuvo en Spotify en 2024, con un aumento del 16% en las regalías generadas a nivel global respecto a 2023, suponiendo casi el doble desde 2021, año en que comenzó el auge de la música latina a nivel internacional.

Asimismo, se ha destacado la pluralidad y riqueza lingüística de la música dentro de la plataforma, ya que en 2024, gracias a fenómenos como pueden ser desde el k-pop a la música latina, los artistas que generaron al menos un millón de dólares en Spotify en grabaron música en 17 idiomas diferentes, saliendo así del binarismo español-inglés que acompañaba desde 2017.